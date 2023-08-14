7 комментариев

Замены «Барсы» – скрытое послание Фати и Феррану. Хави больше доверяет другим игрокам
Своими заменами в матче с «Хетафе» Хави дал понять форвардам Ансу Фати и Феррану Торресу, что не сильно им доверяет.
«Барса» не могла открыть счет, и Хави попытался спасти очки, выпустив сначала Абде Эззальзули и Ламина Ямаля. И только потом, спустя несколько минут, испанец выпустил Ансу Фати.
Ферран, получивший седьмой номер в межсезонье, до конца матча просидел на скамейке. По информации Sport, Хави больше всего доверяет Ямалю и намерен предоставить ему много минут в Ла Лиге в этом сезоне.
Кто заслуживает больше игрового времени?
В целом порадовали и Ламин и Абдэ. В них определенно есть толк и игровое время нужно предоставлять.
Субъективное мнение - парень будет расти. Помимо прочего предсезонка показала что и отборе он неплох. Абдэ вариативный игрок и опционально может закрыть две-три позиции.