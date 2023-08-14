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Замены «Барсы» – скрытое послание Фати и Феррану. Хави больше доверяет другим игрокам

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Своими заменами в матче с «Хетафе» Хави дал понять форвардам Ансу Фати и Феррану Торресу, что не сильно им доверяет.

«Барса» не могла открыть счет, и Хави попытался спасти очки, выпустив сначала Абде Эззальзули и Ламина Ямаля. И только потом, спустя несколько минут, испанец выпустил Ансу Фати.

Ферран, получивший седьмой номер в межсезонье, до конца матча просидел на скамейке. По информации Sport, Хави больше всего доверяет Ямалю и намерен предоставить ему много минут в Ла Лиге в этом сезоне.

Кто заслуживает больше игрового времени?

7 комментариев

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Inside 88 LW
Пора бы уже скрытое или явное послание делать Левандовски...
В целом порадовали и Ламин и Абдэ. В них определенно есть толк и игровое время нужно предоставлять.
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gtj42s2xnw
Абдэ? Если Хави после вчерашнего будет продолжать доверять абдэ, тогда надо поменять приоритеты. Не хочется оскорблять молодого бегунка, но он жутко тормозит когда добегает до штрафной соперника. Мозги надо привести в порядок чутка
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Aymammet Baylyyew
Ой даже не начинайте свои вангажурналистику
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Бронислав Каминский
Ответ Inside 88 LW
Пора бы уже скрытое или явное послание делать Левандовски... В целом порадовали и Ламин и Абдэ. В них определенно есть толк и игровое время нужно предоставлять.
Ты о чем?Абдэ обычный бегунок без идей
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Inside 88 LW
Ответ Бронислав Каминский
Ты о чем?Абдэ обычный бегунок без идей
Такой бегунок нам необходим. Беда в то что у него не было напарника. Его роль на фланге играть на 9.
Субъективное мнение - парень будет расти. Помимо прочего предсезонка показала что и отборе он неплох. Абдэ вариативный игрок и опционально может закрыть две-три позиции.
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j45x94ffx5
Ответ gtj42s2xnw
Абдэ? Если Хави после вчерашнего будет продолжать доверять абдэ, тогда надо поменять приоритеты. Не хочется оскорблять молодого бегунка, но он жутко тормозит когда добегает до штрафной соперника. Мозги надо привести в порядок чутка
А как он запорол не кольцо моментов, или его ожидание с мячом внутри штрафной …..
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denisques
Ответ j45x94ffx5
А как он запорол не кольцо моментов, или его ожидание с мячом внутри штрафной …..
Там действительно тяжело принять решение когда вся команда соперника стоит в штрафной. Но на камере это действительно выглядит странно и у него хватало глупых решений
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