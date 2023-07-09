Абде забил победный гол за Марокко U-23 и выиграл Кубок африканских наций
В субботу Эзе Абде забил победный гол против Египта в финале Кубка африканских наций до 23 лет, обеспечив молодёжной команд Марокко первый титул.
Юноша из «Барселоны» отлично провел турнир, став лучшим бомбардиром (3) и ассистентом (3) AFCON, что принесло ему «Золотую бутсу».
Абде также был с капитанской повязкой на плече, так что именно он поднял трофей.
Такие моменты бесподобны.
Надеюсь в новом сезоне получит шанс проявить себя в основе. Как по мне то вариант с Абдэ намного предпочтительнее Караско.