FC BARCELONA
Блог

Абде забил победный гол за Марокко U-23 и выиграл Кубок африканских наций

Клубы Клубы
Абде Эззальзули Абде Эззальзули
Барселона Барселона
Футбол Футбол

В субботу Эзе Абде забил победный гол против Египта в финале Кубка африканских наций до 23 лет, обеспечив молодёжной команд Марокко первый титул.

Юноша из «Барселоны» отлично провел турнир, став лучшим бомбардиром (3) и ассистентом (3) AFCON, что принесло ему «Золотую бутсу».

Абде также был с капитанской повязкой на плече, так что именно он поднял трофей.

Такие моменты бесподобны.

 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inside 88 LW
Мои поздравления парню!
Надеюсь в новом сезоне получит шанс проявить себя в основе. Как по мне то вариант с Абдэ намного предпочтительнее Караско.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Merdan Jumayew
Ответ Inside 88 LW
Мои поздравления парню! Надеюсь в новом сезоне получит шанс проявить себя в основе. Как по мне то вариант с Абдэ намного предпочтительнее Караско.
Думаю Абде в этом сезоне посадить на скамейку фати и Торреса. Большое будущее у пацана.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ждём Абде в составе Барселоны . Удачи ему в будущем , надеюсь оставит большой след в истории футбола.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий