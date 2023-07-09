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Суарес возвращается в Барселону. Но не ради товарищеского матча – есть серьёзные причины

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Примерно месяц назад появились тревожные сообщения о завершении карьеры Луиса Суареса. Оказалось, 36-летний уругваец страдает от боли в колене.

Однако Суарес не намерен заканчивать. Сейчас Луис отправляется в Барселону, чтобы решить проблему с коленом, поскольку в Каталонии живет «Месси спортивной медицины», доктор Рамон Кугат.

Кугат оперировал таких игроков, как Ансу Фати, Илкай Гюндоган, Серхио Агуэро и даже Хави. Теперь настала очередь Суареса.

В этом году уругваец забил 22 гола в 28 матчах за «Гремио».

Prestasi Jeblok, Messi Berniat Meninggalkan Barcelona | Football Tribe Indonesia

5 комментариев

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Agent Smith
Здоровья⚽️
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Игорь Климов
Ответ Isshin88
Месси спортивной медицины? Тогда за Суареса страшно. Если этот доктор похож на Месси, то похоже он купил диплом, а известность получил зассчёт хорошей рекламы и крутых пиарщиков?
Имеется ввиду, что это лучший доктор в области спортивной медицине, как Лео Месси в футболе!
+1
0
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кто-то
Один из величайших игроков в истории!
Здоровья, El Pistolero!
+3
-3
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Игорь Климов
Полного восстановления Луису Суаресу!
0
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