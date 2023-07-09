Примерно месяц назад появились тревожные сообщения о завершении карьеры Луиса Суареса. Оказалось, 36-летний уругваец страдает от боли в колене.

Однако Суарес не намерен заканчивать. Сейчас Луис отправляется в Барселону, чтобы решить проблему с коленом, поскольку в Каталонии живет «Месси спортивной медицины», доктор Рамон Кугат.

Кугат оперировал таких игроков, как Ансу Фати, Илкай Гюндоган, Серхио Агуэро и даже Хави. Теперь настала очередь Суареса.

В этом году уругваец забил 22 гола в 28 матчах за «Гремио».