FC BARCELONA
Блог

«Барсе» интересны Салах, Сон и еще один вингер. Но трансферы этих игроков маловероятны

Клубы Клубы
Мохамед Салах Мохамед Салах
Луис Диас Луис Диас
Сон Хын Мин Сон Хын Мин
Барселона Барселона
Абде Эззальзули Абде Эззальзули
Футбол Футбол

По информации авторитетного журналиста Рамона Салмурри из Catalunya Radio, руководство «Барселоны» считает, что клубу необходимо подписать вингера, который много забивает и хорошо играет 1 в 1. Клуб уверен в том, что такой футболист улучшит выступление «блауграны» в еврокубках.

Салмурри добавил, что каталонцев больше всего привлекают Мо Салах, Сон Хын Мин и Луис Диас.

Son Heung-Min Dislodges Liverpool's Mohamed Salah in the Race To Become Premier League's Player of the Season - SportsBrief.com

При этом «Барселона» понимает, что трансферы конкретно этих футболистов пока маловероятны.

Салмурри подчеркнул, что это лишь желание клуба, ролевая модель игрока, который даст команде толчок к развитию. Финансовое положение команды делает трансферы Салаха, Сона и Диаса практически невозможными.

Если в следующем сезоне на «Камп Ноу» появится новый вингер, то, скорее всего, это будет Абде Эззальзули из «Осасуны».

Кто из перечисленных игроков подошел бы «Барсе» больше остальных, если отбросить в сторону финансовый вопрос? Делитесь мнением в комментариях.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прощай Роналду
Абдэ хорошо, всем в кубке осасуну сделал👍🏻💪🏻
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий