По информации авторитетного журналиста Рамона Салмурри из Catalunya Radio, руководство «Барселоны» считает, что клубу необходимо подписать вингера, который много забивает и хорошо играет 1 в 1. Клуб уверен в том, что такой футболист улучшит выступление «блауграны» в еврокубках.

Салмурри добавил, что каталонцев больше всего привлекают Мо Салах, Сон Хын Мин и Луис Диас.

При этом «Барселона» понимает, что трансферы конкретно этих футболистов пока маловероятны.

Салмурри подчеркнул, что это лишь желание клуба, ролевая модель игрока, который даст команде толчок к развитию. Финансовое положение команды делает трансферы Салаха, Сона и Диаса практически невозможными.

Если в следующем сезоне на «Камп Ноу» появится новый вингер, то, скорее всего, это будет Абде Эззальзули из «Осасуны».

Кто из перечисленных игроков подошел бы «Барсе» больше остальных, если отбросить в сторону финансовый вопрос? Делитесь мнением в комментариях.