Тер Стеген допустил ошибку и позволил «Юнайтед» сравнять счет. Отличился набравший форму Рэшфорд

Не первый раз немец допускает голевую ошибку.

Меньше двух минут потребовалось «Юнайтед», чтобы сравнять счет в матче. Открыл его Маркос Алонсо, но Маркус Рэшфорд был против такого развития события. Изменить расклад сил англичанину помог Марк-Андре тер Стеген.

Фред, который упустил Алонсо при его голе головой, реабилитировался шикарным голевым пасом. Он увидел рывок Рэшфорда и выдал ему пас вразрез между защитниками «Барсы».

Алонсо сопровождал Маркуса и выдавливал его подальше от ворот. Получалось у него это хорошо, а угол для удара становился все острее и острее.

Вариантов у форварда уже не оставалось: нужно бить на удачу. И она ему улыбнулась: Тер Стеген не ожидал и пропустил гол в ближний угол. Нашел Маркус щелочку!

Болельщикам не понравились такие действия первого номера «Барселоны»:

💭 Очень странно видеть, как в нескольких эпизодах Тер Стеген буквально спасает команду, а мгновением спустя может допустить такую детскую ошибку.

💭 Такое ощущение, что он просто испугался Рэшфорда.

💭 Как можно было пропустить гол с настолько острого угла? Думаю, что даже у Тер Стегена нет на это ответа.

💭 Не стоит недооценивать смелость и точность Рэшфорда. Марк-Андре, безусловно, виноват, но англичанин в этом моменте показал топ-класс.