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Тер Стеген допустил ошибку и позволил «Юнайтед» сравнять счет. Отличился набравший форму Рэшфорд

Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
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Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Футбол Футбол

Не первый раз немец допускает голевую ошибку.

Меньше двух минут потребовалось «Юнайтед», чтобы сравнять счет в матче. Открыл его Маркос Алонсо, но Маркус Рэшфорд был против такого развития события. Изменить расклад сил англичанину помог Марк-Андре тер Стеген.

Фред, который упустил Алонсо при его голе головой, реабилитировался шикарным голевым пасом. Он увидел рывок Рэшфорда и выдал ему пас вразрез между защитниками «Барсы».

Алонсо сопровождал Маркуса и выдавливал его подальше от ворот. Получалось у него это хорошо, а угол для удара становился все острее и острее.

Вариантов у форварда уже не оставалось: нужно бить на удачу. И она ему улыбнулась: Тер Стеген не ожидал и пропустил гол в ближний угол. Нашел Маркус щелочку!

Болельщикам не понравились такие действия первого номера «Барселоны»:

💭 Очень странно видеть, как в нескольких эпизодах Тер Стеген буквально спасает команду, а мгновением спустя может допустить такую детскую ошибку.

💭 Такое ощущение, что он просто испугался Рэшфорда.

💭 Как можно было пропустить гол с настолько острого угла? Думаю, что даже у Тер Стегена нет на это ответа.

💭 Не стоит недооценивать смелость и точность Рэшфорда. Марк-Андре, безусловно, виноват, но англичанин в этом моменте показал топ-класс.

4 комментария

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Madhamish
В первом тайме потянул мертвяка от того же Рэша. Так что сравнял по сути
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Raindrop Drop Top
Дико офигел с этого гола, Рэшфорд конечно топарь
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инна витенберг
Много лет болею за барсу но она удивляет. Думаю многие со мной согласятся. Первое не точные передачи зашкаливают второе все передерживают мяч нет вектора атаки. Рафинья Торесс Фати Кисе не вписываются в команду . Альба заколебал своими навесами в ни куда. ДЛЯ сровнения у Реала запрещено делать навесы и держать мяч более одной секунды у них мяч летает по полю вместе с игроками. Не в обиду болельщикам барсы коем я являюсь хотелось бы видеть тоже самое у барсы
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bahodur Ortukov
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