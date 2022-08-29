Один из игроков «Барсы» готов пойти на сокращение зарплаты: клуб сможет зарегистрировать больше новичков до закрытия трансферного окна

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре Тер Стеген готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы помочь клубу зарегистрировать новых игроков, сообщает Жерар Ромеро.

«Барса» подписала Роберта Левандовски, Франка Кессиэ, Андреса Кристенсена, Рафинью и Жюля Кунде, а также продлила контракты Серджи Роберто и Усмана Дембеле.

Клуб столкнулся со сложностями ранее в этом месяце: в связи с финансовой ситуацией им не позволили зарегистрировать всех новичков. «Барса» активировала несколько экономических рычагов, чтобы решить этот вопрос.

Последним официально зарегистрировали Кунде. Он дебютировал за каталонцев в матче против «Вальядолида» в минувшее воскресенье.

Ходят слухи, что Хави еще не закончил с трансферами этим летом. «Барселона» может подписать еще двоих до 1 сентября и снова испытать трудности при регистрации, поэтому Тер Стеген вызвался помочь.

Немецкий голкипер готов пойти на сокращение своей зарплаты. Сейчас он зарабатывает 173.000 евро в неделю, его контракт с клубом истекает в 2025 году.

Марк-Андре тер Стеген выходил в основе «Барселоны» во всех трех матчах Ла Лиги в этом сезоне и является первым номером в воротах для Хави.