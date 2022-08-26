Хави считает одного игрока важнейшим футболистом «Барсы». Фанаты не согласны с тренером

Издание Diario Sport сообщает, что Хави считает Феррана Торреса важнейшим игроком своей команды.

Ферран пропустил первую игру «Барселоны» в Ла Лиге, каталонцы встречались с «Райо Вальекано». Торрес был в старте «сине-гранатовых» в двух следующих матчах, против «Реал Сосьедада» и «Ман Сити», но его игра не впечатлила фанатов.

Аргументом в пользу испанского форварда является тот факт, что он очень трудолюбив, и его действительно можно назвать незаменимым в прессинге на чужой половине поля.

Тем не менее, нападающий сейчас выступает нестабильно, он не забивал за «Барсу» с апреля. При этом Феррана нельзя обвинить в отсутствии попыток забить, сейчас ему, похоже, не хватает остроты.

Как считаете, оправдано ли доверие Хави к Торресу?