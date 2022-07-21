«Барса» планирует вторую презентацию Левандовского, уже на «Камп Ноу». Известны возможные даты

«Барселона» объявило об официальном переходе Роберта Левандовского в тот момент, когда команда уже находилась в предсезонном туре по США.

Презентация нападающего мирового уровня прошла в скромной обстановке в Майами, на представлении Роберта присутствовало не слишком много болельщиков.

Теперь «Барса» планирует оказать Левандовскому должный прием на «Камп Ноу» после завершения американского тура. Ожидается, что мероприятие посетят тысячи фанатов. По словам журналиста Тони Хуанмарти, презентация состоится в период со 2 по 4 августа.

Роберт Левандовски перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» за 45 миллионов евро. Нападающий подписал контракт с каталонцами до 2026 года.