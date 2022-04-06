Подсчитано: сколько игр пропустит Мемфис Депай из-за травмы

В среду утром «Барселона» подтвердила, что Мемфис Депай получил травму подколенного сухожилия. По данным Diario AS, «Мемфис» будет отсутствовать как минимум две недели.

Это означает, что нападающий может пропустить до 4 игр. Во-первых, он уже не участвует в четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Айнтрахта» во Франкфурте в четверг.

28-летний футболист также пропустит игру против «Леванте» на выходных и ответный матч против «Франкфурта» на следующей неделе.

Если его ситуация не улучшится, он пропустит игру с «Кадисом» 18 апреля.