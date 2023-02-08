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Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

НБА НБА
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Баскетбол Баскетбол

Леброн – самый результативный игрок в истории НБА. Официально: теперь он на 3 очка опережает предыдущего обладателя рекорда по очкам в регулярных сезонах, Карима Абдул-Джаббара.

Рекорд Карима держался почти 40 лет, а 38 390 – рекорд временный, Леброн уже в следующей игре повысит планку, но в исторический момент мы разобрали все его очки – по клубам, соперникам, даже городам.

Например, вы знали, что любимый соперник Леброна – не легенда и суперзвезда, а Марвин Уильямс? Да, больше всего очков Леброн набрал в матчах, в которых принимал участие именно этот форвард.

Или что в гостях Джеймс набрал чуть больше очков, чем на домашних паркетах Кливленда, Майами и Лос-Анджелеса?

Или что у Леброна удивительная стабильность – каждые 5000 очков в карьере он покоряет за промежуток от 171 до 192 матчей, и даже в 38 не снижает скорость!

Погружаемся в мир цифр рекорда:

Как Леброн обгонял Карима, Джордана и Чемберлена. Гифка с очковой погоней

Фото: Gettyimages.ru/Gregory Shamus, Kevin C. Cox

13 комментариев

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Sergey Mikhaylenko
Ответ Rock-n-Rolla
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Rock-n-Rolla
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I'mNotChrisPaul
вот бы НБА или кто еще на ютубе выложил бы все эти 38 390 очков Короля, там хайлайтов на 10+ часов бы было)
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Араик Оганесян
а когда играли в августе начало сезона?
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Ущев Сергей
The best!
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Роман Сприкут
Ответ Tydeus
Подождите, что? Больше всего очков ЛеБрон набрал в матчах против Марвина Уильямса? Через Марвина Уильямса? Когда они одновременно находились на площадке или что? Уильямс - стабильная палка-копалка с железным здоровьем, но...
Ну тут же даже специально текстом перед графикой прописано: "больше всего очков Леброн набрал в матчах, в которых принимал участие именно этот форвард". Без "через" и без нахождения на площадке - такое подсчитать невероятно сложно (первое так и вообще невозможно, не пересматривая все матчи до 2013-го).
+1
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Роман Сприкут
Ответ Win@nt
Матчей с 10+ очков явно больше должно быть
Это промежуток 10-19 (увы, не придумали лучшего обозначения для инфографики, где нужно было компактно всё ставить). И игр, где он не добирался до двадцатки, у него действительно так мало!
+3
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Tydeus
Подождите, что? Больше всего очков ЛеБрон набрал в матчах против Марвина Уильямса? Через Марвина Уильямса? Когда они одновременно находились на площадке или что?
Уильямс - стабильная палка-копалка с железным здоровьем, но...
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Олег М
GOAT получается? 🤔😏
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Win@nt
Матчей с 10+ очков явно больше должно быть
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Sd Asd
Шикарная инфографика, наглядно и любопытно.
Больше двух тысяч данков!!! Впечатляет...
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AEZAKMI228
л
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Mozazi
КОРОЛЬ
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