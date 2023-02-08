Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

Леброн – самый результативный игрок в истории НБА. Официально: теперь он на 3 очка опережает предыдущего обладателя рекорда по очкам в регулярных сезонах, Карима Абдул-Джаббара.

Рекорд Карима держался почти 40 лет, а 38 390 – рекорд временный, Леброн уже в следующей игре повысит планку, но в исторический момент мы разобрали все его очки – по клубам, соперникам, даже городам.

Например, вы знали, что любимый соперник Леброна – не легенда и суперзвезда, а Марвин Уильямс? Да, больше всего очков Леброн набрал в матчах, в которых принимал участие именно этот форвард.

Или что в гостях Джеймс набрал чуть больше очков, чем на домашних паркетах Кливленда, Майами и Лос-Анджелеса?

Или что у Леброна удивительная стабильность – каждые 5000 очков в карьере он покоряет за промежуток от 171 до 192 матчей, и даже в 38 не снижает скорость!

Погружаемся в мир цифр рекорда:

Фото: Gettyimages.ru/Gregory Shamus, Kevin C. Cox