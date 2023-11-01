Самые раздражающие лазейки в правилах современной «Ф-1»

Cрезки, торможения соперников, ремонты.

В «Формуле-1» скандалы происходят чуть ли не каждую неделю – в главной гоночной серии мира так много напряжения и внимания, что даже случайный твит от авторитетного эксперта может привести к неделе обсуждений трансферов. Гонщикам и командам хватает одного-двух неудачных этапов, чтобы общественное мнение поставило их в очередь на замену или перестройку.

И серия всегда полнилась странными и раздражающими правилами: закрытый парк без смены настроек, технические ограничения, нестабильное судейство схожих гоночных инцидентов (из-за широкой рамки регламента и меняющихся стюардов), формализм, долгие рассмотрения некоторых нарушений и постоянные эксперименты с форматами уик-энда…

Но в последние годы под влиянием попыток победить застарелые проблемы контроля за срезками и расширениями трека, хаоса с трафиком в квалификациях и бесконечного снятия гоночной дистанции за автомобилем безопасности в случае вала серьезных аварий вскрылись или актуализировались еще несколько небольших, но крайне раздражающих лазеек в правилах!

Обгоны со срезками

Если вы смотрели Гран-при США, то точно обратили внимание на атаку Джорджа Расселла из «Мерседеса» на Оскара Пиастри из «Макларена» за пределами трека:

№63 объехал соперника и не вернул позицию, как предписано регламентом, а начал отрываться – по приказу мостика «Мерседеса». Взамен прилетели предсказуемые 5 секунд штрафа от стюардов, но Джордж создал достаточный отрыв и не пострадал от наказания.

Если до 2023-го гонщики делали так только в крайних случаях или в неочевидных ситуациях в ожидании разбирательств – то в новом сезоне все изменилось: ведь правила переписали и перестали начислять штрафные баллы в суперлицензию за нарушения трека. То есть в 2022-м пилот мог так обогнать и получить 2 балла – за накопление 12 очков его ждал бан на гонку. Штрафы начислялись и за аварии, и за опасный пилотаж – то есть даже один обгон за пределами трека сильно повышал вероятность пропуска Гран-при.

Теперь же пилотов сдерживают только «внутренние» 5 секунд – следовательно, во многих гоночных ситуациях обладателям быстрых машин логичнее сразу получить это наказание и гнать дальше, нагоняя других и отыгрывая время, чем терять еще больше в трудных попытках обгона. Ведь при грамотной обороне на быстрых треках каждый круг может стоить так около 2 секунд, а легендарная защита Переса от Хэмилтона с парковками на апексах Гран-при Абу-Даби 2021-го вообще отъела у Льюиса 7 секунд!

Команды обнаружили лазейку только во второй половине сезона – и в Японии, Катаре и США ею уже пользовались при случае.

«Вот что глупо – мы столько раз поднимали вопрос на собраниях пилотов, – высказался Ландо Норрис из «Макларена». – Мы каждый раз его поднимаем, даже сам Джордж поднимал его в Барселоне. Там ты можешь объехать две машины, если выбрал внешнюю траекторию в первом повороте, перестарался и решил просто поехать за пределами трассы. То же самое мы видели в России в первом и втором поворотах.

Ты легко можешь подготовиться к такому сценарию. И я вполне уверен: мы пришли к выводу, что люди станут делать такое нарочно. Мы именно это и обсуждали, говорили о том, как это просто. Если ты быстрее, то можешь объехать соперника и легко оторваться на пять секунд. К примеру, в Монако, срезав шикану.

[В ФИА] сказали: «Ладно, нужно будет вернуть позицию», а теперь создали прецедент – можно этого не делать. Очередная непоследовательность.

В целом штрафы должны быть жестче. Людям многое прощают. За блокировку в квалификации дают штраф в три позиции, но всем все равно. Если у тебя достаточно быстрый болид, тебе все равно.

Мне кажется, что штрафы надо ужесточить, и это вынудит пилотов не нарушать правила. Три позиции и пять секунд тебя не остановят».

Торможение пелотона на пит-лейн – до длиннющей пробки

В прошлые сезоны «Формулы-1» мы часто видели хаос при последних квалификационных попытках: все пытались выехать в последний момент, уцепиться сопернику за хвост ради ускорения в слипстриме, выждать до самой ленточки, чтобы выжать все сцепление трассы… В итоге многие переставали успевать к началу решающего круга и начинали обгонять всех подряд – особенно запомнились квалификации на Гран-при Италии.

В 2022-м придумали и перенесли на все гонки 2023-го отличное решение проблемы: максимальное допустимое время круга. Например, при «боевом» времени в 80 секунд предельное устанавливается на уровне 100-110 секунд – предполагается, что пилотам хватит его и на выезд с пит-лейн, и на подготовку шин. Не хватит только на нарочное чрезмерное замедление и оттормаживание.

Новация действительно сработала: хаос с обгонами в квалификациях почти пропал. Ведь теперь контроль за пилотами автоматизирован: не нужно следить за всеми, достаточно лишь проверить не уложившегося в лимит и узнать причину: поломка, пропуск соперника на быстром круге или что-то другое? Если замедление действительно объективно требовалось, то никто наказаний не получит.

Однако пилоты за полсезона вскрыли правило – и придумали лазейку, с которой судьи пока не могут ничего сделать. Вот она:

Да, это пробка на пит-лейн. Гонщики теперь выбирают себе время для выезда вместе с интервалом: занимают место пораньше и ждут, отпуская соперника. Затем ждет следующий, и следующий… Главное же – вписаться в максимальное время и успеть на круг. Причем они блокируют не только друг друга, но и путь для медицинского автомобиля – который вообще-то по предписаниям правил безопасности должен иметь свободный доступ на трек в любой момент сессии.

Первым такое попробовал Макс Ферстаппен на Гран-при Сингапура – и ему выписали предупреждение. Затем в Мексике такую схему попробовала четверть пелотона – каждого расследовали и в итоге оставили без наказаний. Вердикт стюардов – «да, это не по правилам, но так безопаснее, чем оттормаживать и обгонять всех во время круга, так что пока мы не придумаем, что делать, со штрафами повременим».

Но ситуация оказалась очень странная: вроде четверть пелотона нарушила правила, создала нелепую картинку на ТВ – и даже осталась без штрафа!

«Я понимаю, что лучше блокировать кого-то без движения, чем на высокой скорости, но это выглядит очень нелепо, – прокомментировал босс «Мерседеса» Тото Вольфф. – И это неправильно, ведь многие могут так и не успеть на круг. ФИА стоит обсудить все с пилотами и спортивными директорами команд».

«Все нынешние правила для борьбы с трафиком не идеальны, – пояснил Ферстаппен. – Нужно придумать что-то еще, но это сложно. Единственное, что я не понимаю – это как сейчас можно кого-то заблокировать или помешать, если все стоят на пит-лейн в поисках небольшого окна от соперника. Теперь же это единственное возможное место. Это же безопасная область, так что можно проявить снисходительность. Ведь если мы и едем там в таких условиях, то очень медленно.

Мы как пилоты «Ред Булл» (чемпионы располагаются в самом первом по очереди гараже – Sports.ru) просто выезжаем в самом начале пит-лейн, мы же не знаем, что собираются делать остальные. Просто ищем просвет и оказываемся впереди. Если ехать в 3-4 секундах позади кого-то, это мешает».

«Проблема в том, что приемлемый просвет, который все хотят – 6-8 секунд, и если умножить это число на 20 машин, поймете, почему в первых двух сегментах будут такие завалы на пит-лейн», – уточнил Карлос Сайнс.

«Да, мы создали новую проблему. Но она, по крайней мере, наименьшая, – оценил Шарль Леклер из «Феррари». – Намного опаснее – когда ты только начинаешь быстрый круг, а другой его только закончил, то на первом секторе для попадания под лимит вы едете почти с одинаковой скоростью – создать просвет невозможно. И нужно либо сражаться и обгонять, либо круг запорот».

«Надо немедленно что-то сделать, – негодует шеф «Макларена» Андреа Стелла. – Вышло говношоу, и оно усложнило нам задачу. Нельзя отправлять машину из гаража, не имея понятия, когда она окажется на трассе.

Гонщик попадает в чрезмерную зависимость от соперников. И, по-моему, выглядит несправедливо. Нужны инструменты контроля, сейчас ситуация неприемлема».

Однако пока никто не знает, что делать. Перед Гран-при Бразилии предприняли срочную попытку решения: запретили тормозить соперников перед светофором и предписали желающим создать отрыв проезжать огни и прижиматься к стене, освобождая дорогу на быстрой линии. В правилах на всякий случай даже оговорили запрет на «неуместно медленную» езду – то есть собирать всех на скорости 5 км/ч по главной траектории нельзя.

Но вариант явно временный и пожарный: ведь не везде хватает места для такого маневра, как и лимита времени в случае пропуска всех желающих проехать сразу – вновь возвращается опасность столкновения.

Нестабильность контроля за срезками трассы

Вопросу слежки за соблюдениями белых линий, обозначающих границы, много лет – пилотов пытаются остановить высокими поребриками, гравием, травой и барьерами, но у каждой системы есть свои опасные минусы. Более того, ни одно из решений не универсально, кроме непосредственного контроля за выездом всеми четырьмя колесами в местах, где пилоты получают преимущество.

С 2022-го из-за новых машин ситуация даже ухудшилась: пилоты сидят ниже и дальше, им меньше видно из кокпита, а новые широкие шины тоже пожирают часть обзора. Потому и количество нарушений увеличилось.

В итоге ФИА пошла по пути постоянного мониторинга опасных мест через датчики, камеры и специальный софт.

И мы увидели вал списаний кругов на сложных с точки зрения границ трассах. Особенно много вышло в Австрии – 1200 случаев нарушения и 179 снятых кругов!

Однако у схемы обнаружилась слабость: если хотя бы чуть-чуть ошибиться с углом установки контролирующей камеры, то прокатят даже такие вот срезки:

И они крайне раздражают пилотов!

«Все эти нарушения – такие же, какие были у Ферстаппена на Гран-при Катара, когда он брал поул – выезжал в седьмом или восьмом поворотах, кажется, – высказался Ландо Норрис из «Макларена». – Для всех было очевидно, что он точно выехал за пределы трека.

Думаю, нужно в целом ужесточать штрафы. Включая границы трека. Однажды это может ударить и по мне. Ведь в общем, в шестом повороте на Гран-при США, я тоже так делал, если честно. Я быстро узнал, что это поворот, в котором они не смогут меня наказать, потому что они уже установили прецедент на предыдущих этапах – если нельзя однозначно доказать нарушение границы, то ты спасен. Вышла такая серая зона, и все ее использовали честная игра».

«В прошлом году все точно дали обратную связь [по проблеме с границами трассы] и ожидали каких-то изменений. Ничего не произошло, но, надеюсь, в следующем году что-то сделают», – высказался Валттери Боттас из «Альфа Ромео».

«Мы действительно должны как следует все изучить и найти решение, потому что я не думаю, что это хороший взгляд на такие вещи, – возразил пилот «Феррари» Шарль Леклер. – Были несколько других примеров в прошлом, когда не было точного правильного ракурса камеры на один конкретный поворот – ты мог широко выезжать, и ничего не происходило. Но если на миллиметр выезжаешь в контролируемом повороте, то тебя тут же отправляют в корзину, и это может испортить тебе уик-энд».

«На кадре, по которому проводилась оценка, моя машина вообще находится в воздухе, – комментировал одно из списаний своих кругов Алекс Албон. – И технически я не нарушаю границы трассы, поскольку все четыре колеса не касаются земли. При этом задние колеса точно пересекаются с белыми линиями, обозначающими границы поребрика. И тут нельзя сказать, что это за белая линия – ограничения трассы или ограничения поребрика. Не знаю, как в таких условиях можно принимать решения о нарушении границ трассы».

Альтернативные решения – больше судей, больше камер, все те же поребрики с гравием, или… Вообще отмена границ трассы!

Ремонт болида под красными флагами

С 2021-го в «Формуле-1» гонки чаще прерываются из-за обломков, дождя или восстановления барьеров – чтобы не катать пелотон за сэйфти-каром десяти кругов и сохранять дистанцию для гоночного зрелища. К тому же, рестарты после красных флагов нередко проводят с места – и гонка в таких случаях преображается!

В качестве побочных эффектов – особые правила для машин на пит-лейн: им можно менять шины, охлаждать и менять детали на запчасти той же спецификации. И как раз последнее выглядит не слишком справедливо: выходит, гонка словно полностью обнуляется.

Ведь в режиме автомобиля безопасности болид и так немного охлаждается, а шины можно поменять на «бесплатном» пит-стопе с большой экономией времени относительно пелотона – здесь почти никто не теряет и сохраняет примерно тот же порядок на трассе. Однако даже простая замена антикрыла на таком пит-стопе приведет к трате 10-15 секунд и, скорее всего, отбросит на пару позиций – а в режиме красных флагов все пройдет совершенно без потерь. Выходит странное неравенство: с шинами – примерный паритет, но право на ремонт дает шанс не только неудачникам, в которых въехали, но и агрессивным или неаккуратным пилотам.

Например, на Гран-при Нидерландов Серхио Перес вот так въехал в стену боксов при въезде на пит-стоп:

После финиша советник «Ред Булл» Гельмут Марко признался: без красных флагов №11 сошел бы, поскольку сломал машину – во время пит-стопа ее не починили. Серхио просто повезло, что гонку остановили еще до его выезда из пит-лейн, потому он не остановился на треке из-за неполадки, а команда смогла все поправить,

Из-за таких кейсов против разрешения на ремонт в режиме красных флагов и высказываются команды, гонщики и эксперты – например, активно против ратовал один из самых авторитетных журналистов паддлока Дитер Ренкен, который в этом году перешел в советники по гонкам к президенту ФИА Мохаммеду бен Сулайему.

Раздражался и нынешний шеф «Альфа Ромео»/«Ауди»/«Заубера» Андреас Зайдль (правда, еще когда управлял гоночным «Маклареном»):

«За последние годы стало ясно, что оно просто нечестное со спортивной точки зрения. Определенно нужно его поменять.

Потому что, например, если ты вызвал красные флаги, то тебе можно починить машину – и ты можешь даже оказаться в лучшей позиции, чем раньше. Со спортивной точки зрения в этом просто не может быть смысла. Не имеет значения, кто сейчас получает преимущество, а кто нет. В общем это неправильно. Нужно это поменять».

«Худшее правило из каких-либо придуманных, – оценивал Норрис еще в 2021-м – Еще и можно свободно менять шины! Такая несправедливая вещь».

А какие лазейки в правилах раздражают больше всего вас?

Фото: East News/JOHN THYS / POOL / AFP, Giuseppe CACACE / AFP; Hoch Zwei/Keystone Press Agency/Global Look Press