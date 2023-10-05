В «Ф-1» добавляют новую команду! Регулятор принял заявку из США, соперники все еще против, из «Кадиллака» выжимают еще денег

Апдейты о приходе «Андретти».

2 октября фанаты гонок в США явно добавят в календарь для воспоминаний в стиле «в этот день...»

В этот день регулятор мирового автоспорта ФИА объявила о результатах тендера на создание новых команд в «Ф-1» с 2025-го или 2026-го – и у него есть победитель: американская «Андретти» в альянсе с «Кадиллаком». Она единственная выполнила все условия для вступления и переходит в стадию переговоров с «Формулой-1» для заключения Договора согласия на участие.

Что за «Андретти-Кадиллак»?

Андретти – главная гоночная семья США (наверное, с ней может сравниться только «Пенске» – владелец «Индикара» и «Индианапиолиса»). Гоночной структурой управляет Майкл Андретти (сам бывший гонщик – чемпион «Индикара» и пилот «Макларена» в 93-м с одним подиумом в «Ф-1»), сын чемпиона «Ф-1», «Ле-Мана», «Дайтоны» и «Индикара» Марио Андретти.

В погоне за местом «Андретти» даже заложил новую базу за $200 миллионов – «больше, чем у «Феррари»: в Фишерсе (штат Индиана, пригород Индианаполиса – столице автоспорта США). Ее планируют ввести в работу с 2025-го.

«Андретти» много лет соревнуется в «Индикаре» и других американских гонках, участвует в «Формуле Е» с 2014-го (даже превратилась в полузаводской коллектив «БМВ») и приобрела славу одной из самых успешных гоночных команд Америки.

Она пыталась попасть в «Ф-1» с 2021-го, но серия и потенциальные соперники сдержано относились к их заявкам. В январе 2023-го «Андретти» выложила на стол мегакозырь: заводскую поддержку «Дженерал Моторз» через бренд «Кадиллак». Американский автогигант пообещал помощь с разработкой собственного мотора, полное содействие в производстве шасси и вообще сделал много громких (и слегка сомнительных) заявлений.

Например, именно моторный вопрос сходу привлек много внимания: с одной стороны, «Кадиллак» размышлял о своей силовой установке, но с другой – так и не подал заявку на вступление в новый моторный регламент с 2026-го. Неувязку объясняли предварительной сделкой с «Альпин-Рено»: якобы французы начнут поставки двигателей, а американцы будут дорабатывать их своими технологиями.

Во время изучения и обсуждения заявки сделка с «Альпин» куда-то исчезла (то ли опцион истек, то ли соглашение оставалось исключительно устным и предварительным), зато «Кадиллак» объявил о начале работы над мотором для «Ф-1» и сокращении финансирования программы в гонках на выносливость специально ради Гран-при. Выглядит красиво, но все еще непонятно: в списке производителей моторов американской компании все еще нет, как и контракта на поставку у «Андретти».

Не меньше вопросов вызвало и обещание «Кадиллака» помогать «Андретти» всеми компетенциями двух гоночных баз – гигантского завода в Уоррене на 38 зданий и 20 000 работников, совершенно новых мощностей в Шарлоте для программы в «Индикаре» и NASCAR. Вот только технологии в них и близко не совпадали с моторами и шасси «Ф-1», а с учетом баз самого «Андретти» возникало большое непонимание учета расходов под потолком трат на болид.

Этот вопрос американская команда разъяснила полностью: все разработки пройдут на их новой базе в Фишерсе, а также в небольшом опорном центре в Великобритании близ Бракли – там располагается «Мерседес». Видимо, базу на острове будут использовать для работы с аэротрубой – в «английской гоночной долине» таких вариантов много.

В остальном же заявка «Андретти-Кадиллака» действительно выглядела самой масштабной и продуманной даже после четырех месяцев кастинга потенциальных конкурентов. Например, команда уже заявила об открытии системы подготовки пилотов в «Ф-2» и «Ф-3» в случае принятия их в «Ф-1».

«Андретти» хочет в Гран-при уже через 1,5 года

«Андретти» целит в старт «как можно скорее»:

«Создание данной команды с ярко выраженной американской направленностью – важный момент для всех наших сотрудников и болельщиков, которым они вправе гордиться. Мы уверены, что глубокие гоночные познания и технологические достижения «Андретти-Кадиллак» в области гонок принесут пользу нашим клиентам и усилят желание сотрудничать с «Формулой-1» по всему миру.

Мы с нетерпением ждем возможности взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами в «Формуле-1» и продолжаем процесс планирования и подготовки к скорейшему присоединению к числу участников «Ф-1».

Следовательно, по логике пресс-релиза американцы хотят в Гран-при уже в 2025-м – или примерно через 1,5 года. При этом у «Андретти» еще нет работающей базы для «Ф-1», силовой установки, подходящей аэротрубы для тестов и более детальных чертежей болида (только концепты, показанные ФИА).

Звучит не слишком реалистично – особенно при сохранении неясности роли «Кадиллака». И, конечно, отсутствия подтверждения от «Формулы-1»: «Андретти» еще нужно выполнить все ее условия и подписать Договор согласия.

Формально сейчас действует та версия сделки между командами на участие, которая предусматривает взнос с новичков в 200 миллионов долларов. Оттуда и возможная спешка: серия ведет переговоры о досрочном перезаключении Договора, все команды согласны, и там уже планируется прописать взнос не менее 600 млн. Потому завершение переговоров в ближайшее время на нынешних условиях может видеться американцам последним шансом на простые условия.

Но вряд ли в «Формуле-1» пойдут на такое.

«Мы принимаем к сведению выводы ФИА в отношении прохождения первой и второй фазы процесса рассмотрения, и теперь проведем собственную оценку условий оставшейся в числе претендентов заявки», – сдержанно прокомментировала серия. Да начнется новая стадия торгов.

Соперники все еще против 11-й команды

«Формула-1» и ее участники по-прежнему не в восторге от того, что ФИА поддалась на многолетнее медийное давление и вообще начало процесс тендера на новую команду. Энтузиастов не так много – только «Альпин», желающая раздобыть нового клиента для поставок моторов и элементов шасси. Остальные как минимум не слишком активно выступают за расширение чемпионата – и в особенности на нынешних условиях.

По инсайду немецкого издания AMuS, один из боссов команд на условиях анонимности изложил расчеты финансовых последствий вступления новой команды: каждая нынешняя потеряет минимум 12 миллионов долларов призовых в год при условии сохранения доходов «Ф-1» на нынешнем уровне.

Следовательно, если уж принимать новичка, то логично было бы требовать с него не меньше пятилетней компенсации всем командам – то есть как раз 600 миллионов долларов.

Хотя один из немногих сторонников идеи новой команды – шеф «Макларена» Зак Браун – говорит о большей сумме:

«Точно не 200 миллионов. Скажем, 700, и я получу 70. По моим расчетам, 11-я команда размоет призовые на 10 миллионов в год. Это означает, что с 70 миллионами я ничего не потеряю в течение семи лет.

Это также помогает в смысле ценности наших франшиз. Если стартовый взнос уже составляет 700 миллионов, то ценность «Макларена» возрастает еще больше – это гарантия того, что франшиза стоит 700 миллионов долларов, вне зависимости от реальной цены. [В случае «Макларена»] говорят о 1,5-2 миллиардах. Так что «Макларен» стоил бы 2,7 миллиарда».

Действующие чемпионы «Ред Булл» устами советника компании Гельмута Марко тоже обращают внимание именно на доходы и ценность:

«Появление одиннадцатой команды будет означать не только то, что существующим командам придется делиться своим куском денежного пирога, но и приведет к снижению индивидуальной ценности каждой команды. Разумеется, этого никому не хочется».

В процессе обсуждения заявки «Андретти» высказывались предложения «почему им просто не купить одну из команд?» – и, оказывается, никто не хочет продаваться! Все рассуждения на тему ценности франшизы и повышения стоимости – явно неспроста: владельцы нацелены на ожидание роста стоимости в ближайшие пару сезонов, и новички могут только все испортить.

«Добавить новых участников сейчас очень непросто, – комментировал босс «Хааса» Гюнтер Штайнер. – А еще это риск. Допустим, у нее не получится, что тогда? Ведь мы всегда думаем, что все обернется успехом, но ведь все может закончиться и неудачей.

Сейчас у нас есть десять достаточно сильных команд. И тут всегда нужно думать о том, готовы ли вы рискнуть ради возможного небольшого профита или лучше сохранить стабильность? И дело тут не в деньгах. Десять нынешних команд очень многое вложили в «Формулу-1» и помогли чемпионату стать тем, чем он сейчас является. Так что дело тут не конкретно в «Андретти», дело в 11-й команде в принципе».

«Я считаю, что «Ф-1» в данный момент в ударе, наш спорт никогда не был в лучшем положении. На мой взгляд, не надо чинить то, что не сломано, – высказался владелец «Астон Мартин» Лоренс Стролл (по слухам, раздумывающий о продаже команды саудитам из Aramco). – Поэтому я твердо убежден, что с десятью командами все работает очень хорошо, и так и должно остаться.

Мы никогда не видели больше болельщиков, зрителей на гонках, аудитория на высочайшем уровне в истории. Существенный рост продолжается, особенно в Соединенных Штатах, на крупнейшем потребительском рынке в мире».

Законы ЕС мешают отказать «Андретти» без оснований

При этом команды не могут самостоятельно запретить «Формуле-1» принимать «Андретти», да и чемпионат связан директивой ЕС о справедливой конкуренции: раз ФИА подтвердила готовность американцев к соревнованиям, их нельзя не пустить без веских причин. В случае безосновательного отказа «Андретти» все равно имеет право выходить на старт без Договора согласия – без призовых и без права на показ их машин в трансляции. Эскалация грозит полным абсурдом и с финансовой, и со спортивной, и со зрительной точек зрения.

Так что компромисс непременно найдется – конечно, путем долгих переговоров и, похоже, пересмотра всей системы выплат призовых.

Однако «Формула-1» почти неизбежно получит 11-ю команду. Рады?

Фото: andrettiautosport.com; Gettyimages.ru/Meg Oliphant; Walter G Arce Sr Grindstone Medi/Keystone Press Agency, Stephen Blackberry/Keystone Press Agency, Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press