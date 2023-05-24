Напарник ведь теперь на равных.

В «Формуле-1» намечается новая трансферная сага: под угрозой самый длительный и счастливый брак в серии! Льюис Хэмилтон провел в «Мерседесе» 10 лет, выиграл 6 чемпионских титулов, клялся в вечной любви и желании остаться до конца карьеры и после нее послом марки, но теперь… У него истекает контракт (в конце этого сезона), а насчет продления возникли разногласия. Из-за денег!

«Очень неловкая ситуация, – признал шеф «Мерседеса» Тото Вольфф в интервью ESPN. – Она происходит каждые три года. Мне приходится обсуждать финансовую сторону сделки с лучшим другом.

Я желаю Льюису всего самого наилучшего, но должен работать в интересах всей команды. И сейчас первый случай за 10-11 лет, когда мы начали обсуждение, и наши интересы разошлись.

Всегда сложно говорить о деньгах с друзьями. Пенни помогает нам в этом. Благодаря ей мы нашли способ переговоров. Мы ничего не обсуждаем друг с другом, каждый общается с Пенни».

Речь о менеджере Хэмилтона Пенни Тоу – изначально она управляла негоночными бизнесами Льюиса и продажами мерча, а теперь она служит медиатором между семикратным и его командой.

«Разошедшиеся интересы» в данной ситуации достаточно очевидны: №44, похоже, хочет увеличения гонорара (либо сохранения оклада), а Тото Вольфф играет на понижение.

Сколько же на кону? Можно представить по последним слухам насчет переговоров Хэмилтона с «Феррари».

Хэмилтон и «Феррари»: вброшено британской прессой, осведомленные итальянцы сомневаются

Впервые волна инсайдов и обсуждений Льюиса в Скудерии поднялась 21 мая – через несколько дней после публикации интервью ESPN о расхождении интересов.

Причем информацию вбросила британская Daily Mail: по ее информации, Скудерия готова предложить Льюису соглашение на 40 миллионов фунтов (около 50 миллионов долларов по нынешнему курсу). Сообщается, что переговоры проходят на «высочайшем уровне», и президент «Феррари» Джон Элканн находится в «тесном контакте» с Хэмилтоном.

У обоих гонщиков Скудерии контракты до конца 2024-го, но несколько источников в Великобритании и Италии, знакомых с ситуацией, сообщают Daily Mail: «Феррари» серьезно рассматривает два варианта, связанных с приглашением Хэмилтона. Предпочтительной опцией стал бы трансфер Льюиса в пару к Шарлю Леклеру со следующего сезона. В таком случае команду покинет Карлос Сайнс.

Второй сценарий – избавиться от Леклера в пользу Хэмилтона. Тогда Льюис станет напарником Карлоса, а Шарль отправится в «Мерседес», где будет выступать с Джорджем Расселлом.

Британское издание утверждает, что денежный вопрос не станет решающим для Хэмилтона, поскольку «Мерседес» и «Феррари» готовы предложить ему равные суммы – приблизительно 50 миллионов долларов или более.

Насколько правдив этот инсайд?

Daily Mail – британское издание, через которое иногда происходят сливы «для публики» о сложных ситуациях в британских командах – чтобы всколыхнуть обстановку и сдвинуть дело с мертвой точки под давлением общественного мнения либо других заинтересованных сторон. Большую часть таких «инсайдов» там дает один и тот же автор – Джонатан Макэвой. У него и правда есть связи в паддоке, но прежде всего именно в британских командах.

Самый яркий кейс его вмешательства за последние годы – вскрытие внутреннего недовольства в «Макларене»: перестановки начались именно после публикаций в Daily Mail.

И волна обсуждений пошла именно от Макэвоя. Обычно активная в делах обсуждения «Феррари» итальянская пресса лишь реагировала, причем даже не сразу: один из самых осведомленных о делах Скудерии журналистов Джулиано Дукесса в тот же день написал только о переговорах с Леклером.

В другом итальянском источнике – региональном подразделении авторитетного Motorsport в лице известного наличием инсайдеров в Маранелло Роберто Кинкеро – резюме «Скудерию, скорее всего, используют как удобный рычаг для переговоров».

День спустя в La Gazetta Dello Sport написали: источники слухи не подтвердили, но некоторое правдивое основание в них может быть. Там же напомнили о переговорах в 2019-м: во время предыдущего тупика тоже появлялись разговоры о двух тайных встречах шефа «Феррари» с Хэмилтоном – под те же рассуждения об угрозах огромному гонорару.

После тех переговоров Льюис как раз подписал контракт с «Мерседесом» на $40+ миллионов, бонусы и полную свободу в использовании образа, имени и выпуска маркетинговой продукции. Та сделка и заканчивается сейчас.

Самый близкий к «Феррари» журналист Лео Туррини видит возможность для контракта с Льюисом только в случае досрочного ухода Леклера. Обмен с «Мерседесом», конечно, не выглядит таким уж невероятным в нынешних условиях, но для воплощения трансфера должны выйти соответствующие чисто эмоциональные порывы у всех сторон.

Обсуждение действительно больше всего походит на попытку подтолкнуть процесс под внешним давлением – ведь еще недавно Хэмилтон клялся, что они в такие игры не играют:

«Если бы Тото начал разговоры с кем-то еще, он бы сам рассказал мне. И я поступил бы так же. За всю карьеру я ни разу не использовал переговоры с третьей стороной, чтобы выторговать себе более выгодные условия в команде. Я не играю в эти игры, и Тото тоже не играет.

Мы всегда открыты. Увы, наши отношения стали столь близкими, что стало сложно вести диалог по рабочим моментам, так как начинают проявляться эмоции».

Неужели Хэмилтону и «Мерседесу» теперь так трудно договориться?

Причины тупика в переговорах: Хэмилтон – больше не флагман команды, переговорная позиция Вольффа выросла

Предыдущая сделка заключалась в совершенно другой «Формуле-1»: тогда Льюис разносил конкурентов год за годом, обыгрывал Боттаса Гран-при за Гран-при, почти не ошибался и наслаждался титулом первой звезды чемпионата. Команда тоже была другой: помимо доминирования, в составе акционеров первую роль играл «Мерседес».

Теперь же все не так. Льюис вчистую проиграл сезон новичку Джорджу Расселлу, Ферстаппен обошел его в роли самого популярного гонщика еще в 2021-м, в этом сезоне чемпион пока тоже проигрывает напарнику по квалификациям 4:1 и идет вровень по совместным финишам 2:2. Теперь их, похоже, котируют на равных – и даже при случае предлагают №44 пропустить Расселла.

Переговорная позиция Вольффа тоже изменилась: теперь у «Мерседеса» нет быстрейшей машины, но вряд ли современная «Феррари» даст шанс Хэмилтону сразу же бороться за победы. Сейчас у Льюиса финишные позиции выше – Леклер быстрее только в квалификациях, и то из-за личного чрезмерного риска.

Шефу «Мерседеса» приходится задумываться о внутреннем командном балансе: уместно ли так выделять старого героя уже без соответствующих актуальных свершений?

К тому же, новое расхождение интересов между ними – не фигура речи. Тото Вольфф теперь владеет третью акций команды – наравне с INEOS и концерном «Мерседес». Каждый третий дополнительный доллар прибыли – его личный доллар через дивиденды (условно, сейчас не учитываем налоги).

Потому если есть возможность слегка сбить цену, почему хотя бы не попробовать?

Цель Льюиса же, похоже, не поменялась. Инсайд Daily Mail как бы намекает: предлагайте старые 50 млн – и он тут же ваш, прямо как раньше.

Однако в «Мерседесе» не верят в возможный уход главной медиазвезды:

«Эти слухи появляются каждый раз, как только начинаем обсуждение нового контракта, – прокомментировал Вольфф. – Однако мы всегда действуем одинаково в такой ситуации: спокойно работаем над решением вопроса, и на самом деле в контракте просто меняются некоторые цифры. Это лишь вопрос времени.

Я не хочу начинать дискуссии с другими гонщиками, потому что меня вполне устраивают те гонщики, которые сейчас выступают за нашу команду. Так что сейчас никакого плана «Б» нет.

Думаю, Льюис бы сказал нам о такой вещи довольно рано. Не думаю, что Льюис может внезапно взять и сказать: «Так, все, мне надоело этим заниматься, я ухожу завтра же». Он всегда чувствовал ответственность перед командой. И не бросил бы команду вот так. Да, гонщики порой могут принимать такие решения, но Льюис бы не стал нас так подводить».

Команда отвечает ему тем же – еще в начале сезона после осознания недостаточно хорошего уровня машины Вольфф пообещал Хэмилтону восьмой титул любой ценой:

«Даже если мне придется толкать его по трассе ради восьмого чемпионства, я сделаю все необходимое», – заявлял Вольфф.

Однако совпадение таких возможностей и отношения сейчас сложились только в «Мерседесе», и команда, вероятно, потому и хочет скидку. Тоже по-дружески.

Похоже, любая сага о переходе Хэмилтона – просто игра в гляделки. Обычно команда «моргала первой», ведь Льюис громил конкурентов и напарников, выигрывал гонку за гонкой и не поднимал недовольство машиной на публике. Потому чемпион получал 40-45+ млн на ближайшие годы.

Как же сложится теперь?

Фото: Gettyimages.ru/Peter Fox, Mark Thompson, Charles Coates