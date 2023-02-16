Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб
Алина Загитова выступила с манифестом о том, что нельзя бояться проявлять себя – после совместного пения с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».
Последний прокат Загитовой на соревнованиях случился в декабре 2019-го. Вы помните грустный итог того Финала Гран-при: сначала 6-е (последнее) место, затем – объявление о приостановке карьеры в эфире (зачем-то) программы «Время».
Тогда казалось, что Алина действительно берет паузу, чтобы отдышаться, залечить раны и вернуться со свежими силами и эмоциями – и в это верили не только ее преданные болельщики.
Но с тех пор она участвовала во многих активностях, которым подобрала емкий термин «ПРОЯВЛЯТЬСЯ»: журналистика, ведение мероприятий, бокс, съемки в клипах, стрип-пластика, телевидение, фотосессии, ледовые шоу, институт, экзамены, сессии.
Не хватало в этом бесконечном ряду только одного – реального фигурного катания. За три года поисков Алина так и не почувствовала необходимости объявить, что приостановка карьеры приостановлена. И это точно не претензия – скорее, ностальгия.
По сути, казус нынешней Загитовой в большом когнитивном заблуждении: все вокруг все еще считают ее фигуристкой, а она давно видит себя в другой роли, которая намного шире и масштабнее. Точного амплуа Алина пока не нашла, но, судя по траектории, маршрут проложен куда-то в сторону околоспортивного селебрити.
И здесь важно признать право Загитовой на любые эксперименты над имиджем и карьерой, как бы экзотично они ни выглядели и как бы к ним ни относились окружающие. Это выбор любого публичного человека – как ему выглядеть: скучно, оригинально, странно или смешно. Ровно такой же выбор – как к этому относиться – доступен и всем остальным.
Это к вопросу о том, имеет ли право Алина заниматься тем, чем ей хочется или, как она говорит, проявляться. Да, имеет – даже если в опросах о том, нравятся ли публике эти опыты, отрицательный ответ наберет 100%, а не 77 – как в случае с пением под фонограмму рядом с Zivert.
И к вопросу о том, имеют ли право Алину за это критиковать. Да, имеют – как бы ни возмущались ее персональные фанаты.
Но сколько бы активностей ни задумала Загитова впереди, очевидно одно: ее максимально органичное проявление было только в фигурном катании.
Нигде больше она не выглядела так же идеально естественной, как на льду – ни перед камерой с микрофоном, ни в боксерских перчатках, ни в рекламных интеграциях. И полюбили ее именно за катание – смелое, искреннее и триумфальное. За Пхенчан-2018 и Сайтаму-2019. За «Дон Кихота» и «Кармен». За лутц-риттбергер и семь прыжков во второй половине программы.
То, что делала Алина тогда, – искусство. Почти все из того, что делает сейчас, – ширпотреб.
Можно, конечно, бесконечно спорить о количестве нот в нижней тесситуре Загитовой, но на самом деле имеет смысл только один вопрос – почему за три года с той программы «Время» ей так и не захотелось снова кататься по-настоящему?
Нет, не стоять на коньках с микрофоном в «Ледниковом периоде».
И не отбывать формальную роль капитана на Кубках Первого канала.
Не зазывать с афиш на ледовые спектакли, у которых с фигурным катанием из общего – только коньки да громкие имена из прошлого.
И даже не изредка выдавать шоу-номера – талантливые, но больше похожие на сольный проект из того же «Ледникового периода», чем на настоящую программу.
А всерьез вернуться в фигурное катание – с реальными тренировками, турнирами, оценками, криками тренеров. Почему нет?
Ответа, наверное, нет ни у той 17-летней Алины из конца 2019-го, ни у нынешней 20-летней. Сложно, больно, непривычно, бессмысленно, муторно – любое объяснение будет логичным и убедительным, особенно для фигуристки, которая выиграла все.
Но с другой стороны – а почему бы не ПРОЯВИТЬСЯ в том, что у тебя получалось лучше всего?
Да, скорее всего, падать и ошибаться. Да, вероятно, проигрывать. Да, наверное, отличаться от эталона из 2018-го. Но пробовать – ровно с теми же аргументами про пение: не страшно ошибаться, не страшно иногда выглядеть смешной.
«Не страшно идти за тем, что нравится», – оправдывалась Алина за эксперименты вне льда.
Но тогда выходит, фигурное катание ей нравится меньше тех штук, которыми она занималась после?
Если это действительно так, то причина точно не в травмах, физиологии или других сложных вещах, которые якобы не позволяют 20-летним фигуристкам обыгрывать 15-летних.
Дело же вообще не в победах – разве кто-то требовал бы их от Алины в случае ее появления, например, на чемпионате России? Это событие точно стало бы случаем, когда прокаты важнее медалей, а за процессом не замечаешь итогов. За таким возвращением следил бы весь фигурный мир, а тональность комментариев точно отличалась бы от песенной коллаборации с Zivert – даже при самой фатальной неудаче.
И нет, возможный камбэк Загитовой – не фантастика или какой-то троллинг. Даже сейчас Алина похожа на фигуристку больше, чем некоторые участницы последнего чемпионата Европы, и могла бы зажечь в уходящем российском сезоне (особенно с учетом его формата). Да и в следующем – в общем-то тоже.
Пересмотрите еще раз прокат Загитовой на «Влюбленных в фигурное катание». Он уступил пению по вниманию и откликам, а Алина в манифесте не вспомнила о нем даже вскользь, но прокат заслуживает внимания парой главных выводов:
1) Загитова в солидной форме, чтобы прыгать, например, тройной флип – прыжок, с которым не стыдно кататься на любом турнире; 2) мотивации прыгать у нее ровно на одну попытку – даже в новой программе, которая могла бы стать хитом вечера.
Но не стала – и даже по настроению Алины было понятно, какой номер в тот день был для нее важнее. Возможно, к нему она готовилась дольше и тщательнее: ведь кататься будут десятки, а петь выбрали ее одну.
«Сегодня я сделала то, что от меня никто не ждал. Даже я сама, мне кажется», – грустно, что Алина кайфует от челленджа, который в масштабе ее карьеры выглядит, в общем-то, микроскопически значимым. Но, похоже, это искренние проявления – и в ее чек-листе пункт «спеть с Zivert» явно приоритетнее чем, например, «посоревноваться с Туктамышевой», «восстановить прыжки» или «просто вернуться».
И это тоже выбор, за который Загитову нельзя судить. Делать то, чего от нее никто не ждет, вместо того, чего от нее все еще ждут многие.
«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков
Потребление, использование чего-л. в значительном количестве широкими слоями населения.
Какой больше нагрузка в фигурке, чё смеётесь что ли ?
Побегайте ка 90 минут интенсивно и смотрите не умрите. А футболисты по 40 игр за сезон таких проводят только за клуб, плюс сборные, плюс тренировки. Это вам не под музыку задницей вилять и кривляться.
Вы видели шпагат Загитовой? Даже у многих нынешних звёзд такого нет.