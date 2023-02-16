Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб

Алина Загитова выступила с манифестом о том, что нельзя бояться проявлять себя – после совместного пения с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Последний прокат Загитовой на соревнованиях случился в декабре 2019-го. Вы помните грустный итог того Финала Гран-при: сначала 6-е (последнее) место, затем – объявление о приостановке карьеры в эфире (зачем-то) программы «Время».

Тогда казалось, что Алина действительно берет паузу, чтобы отдышаться, залечить раны и вернуться со свежими силами и эмоциями – и в это верили не только ее преданные болельщики.

Но с тех пор она участвовала во многих активностях, которым подобрала емкий термин «ПРОЯВЛЯТЬСЯ»: журналистика, ведение мероприятий, бокс, съемки в клипах, стрип-пластика, телевидение, фотосессии, ледовые шоу, институт, экзамены, сессии.

Не хватало в этом бесконечном ряду только одного – реального фигурного катания. За три года поисков Алина так и не почувствовала необходимости объявить, что приостановка карьеры приостановлена. И это точно не претензия – скорее, ностальгия.

По сути, казус нынешней Загитовой в большом когнитивном заблуждении: все вокруг все еще считают ее фигуристкой, а она давно видит себя в другой роли, которая намного шире и масштабнее. Точного амплуа Алина пока не нашла, но, судя по траектории, маршрут проложен куда-то в сторону околоспортивного селебрити.

И здесь важно признать право Загитовой на любые эксперименты над имиджем и карьерой, как бы экзотично они ни выглядели и как бы к ним ни относились окружающие. Это выбор любого публичного человека – как ему выглядеть: скучно, оригинально, странно или смешно. Ровно такой же выбор – как к этому относиться – доступен и всем остальным.

Это к вопросу о том, имеет ли право Алина заниматься тем, чем ей хочется или, как она говорит, проявляться. Да, имеет – даже если в опросах о том, нравятся ли публике эти опыты, отрицательный ответ наберет 100%, а не 77 – как в случае с пением под фонограмму рядом с Zivert.

И к вопросу о том, имеют ли право Алину за это критиковать. Да, имеют – как бы ни возмущались ее персональные фанаты.

Но сколько бы активностей ни задумала Загитова впереди, очевидно одно: ее максимально органичное проявление было только в фигурном катании.

Нигде больше она не выглядела так же идеально естественной, как на льду – ни перед камерой с микрофоном, ни в боксерских перчатках, ни в рекламных интеграциях. И полюбили ее именно за катание – смелое, искреннее и триумфальное. За Пхенчан-2018 и Сайтаму-2019. За «Дон Кихота» и «Кармен». За лутц-риттбергер и семь прыжков во второй половине программы.

То, что делала Алина тогда, – искусство. Почти все из того, что делает сейчас, – ширпотреб.

Можно, конечно, бесконечно спорить о количестве нот в нижней тесситуре Загитовой, но на самом деле имеет смысл только один вопрос – почему за три года с той программы «Время» ей так и не захотелось снова кататься по-настоящему?

Нет, не стоять на коньках с микрофоном в «Ледниковом периоде».

И не отбывать формальную роль капитана на Кубках Первого канала.

Не зазывать с афиш на ледовые спектакли, у которых с фигурным катанием из общего – только коньки да громкие имена из прошлого.

И даже не изредка выдавать шоу-номера – талантливые, но больше похожие на сольный проект из того же «Ледникового периода», чем на настоящую программу.

А всерьез вернуться в фигурное катание – с реальными тренировками, турнирами, оценками, криками тренеров. Почему нет?

Ответа, наверное, нет ни у той 17-летней Алины из конца 2019-го, ни у нынешней 20-летней. Сложно, больно, непривычно, бессмысленно, муторно – любое объяснение будет логичным и убедительным, особенно для фигуристки, которая выиграла все.

Но с другой стороны – а почему бы не ПРОЯВИТЬСЯ в том, что у тебя получалось лучше всего?

Да, скорее всего, падать и ошибаться. Да, вероятно, проигрывать. Да, наверное, отличаться от эталона из 2018-го. Но пробовать – ровно с теми же аргументами про пение: не страшно ошибаться, не страшно иногда выглядеть смешной.

«Не страшно идти за тем, что нравится», – оправдывалась Алина за эксперименты вне льда.

Но тогда выходит, фигурное катание ей нравится меньше тех штук, которыми она занималась после?

Если это действительно так, то причина точно не в травмах, физиологии или других сложных вещах, которые якобы не позволяют 20-летним фигуристкам обыгрывать 15-летних.

Дело же вообще не в победах – разве кто-то требовал бы их от Алины в случае ее появления, например, на чемпионате России? Это событие точно стало бы случаем, когда прокаты важнее медалей, а за процессом не замечаешь итогов. За таким возвращением следил бы весь фигурный мир, а тональность комментариев точно отличалась бы от песенной коллаборации с Zivert – даже при самой фатальной неудаче.

И нет, возможный камбэк Загитовой – не фантастика или какой-то троллинг. Даже сейчас Алина похожа на фигуристку больше, чем некоторые участницы последнего чемпионата Европы, и могла бы зажечь в уходящем российском сезоне (особенно с учетом его формата). Да и в следующем – в общем-то тоже.

Пересмотрите еще раз прокат Загитовой на «Влюбленных в фигурное катание». Он уступил пению по вниманию и откликам, а Алина в манифесте не вспомнила о нем даже вскользь, но прокат заслуживает внимания парой главных выводов:

1) Загитова в солидной форме, чтобы прыгать, например, тройной флип – прыжок, с которым не стыдно кататься на любом турнире; 2) мотивации прыгать у нее ровно на одну попытку – даже в новой программе, которая могла бы стать хитом вечера.

Но не стала – и даже по настроению Алины было понятно, какой номер в тот день был для нее важнее. Возможно, к нему она готовилась дольше и тщательнее: ведь кататься будут десятки, а петь выбрали ее одну.

«Сегодня я сделала то, что от меня никто не ждал. Даже я сама, мне кажется», – грустно, что Алина кайфует от челленджа, который в масштабе ее карьеры выглядит, в общем-то, микроскопически значимым. Но, похоже, это искренние проявления – и в ее чек-листе пункт «спеть с Zivert» явно приоритетнее чем, например, «посоревноваться с Туктамышевой», «восстановить прыжки» или «просто вернуться».

И это тоже выбор, за который Загитову нельзя судить. Делать то, чего от нее никто не ждет, вместо того, чего от нее все еще ждут многие.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков