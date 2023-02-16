Олимпийские виды
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Загитова хочет «проявляться». Но она была органична только на льду, а все, что после – ширпотреб

Алина Загитова Алина Загитова
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Фигурное катание Фигурное катание

Алина Загитова выступила с манифестом о том, что нельзя бояться проявлять себя – после совместного пения с Zivert на фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Последний прокат Загитовой на соревнованиях случился в декабре 2019-го. Вы помните грустный итог того Финала Гран-при: сначала 6-е (последнее) место, затем – объявление о приостановке карьеры в эфире (зачем-то) программы «Время».

Тогда казалось, что Алина действительно берет паузу, чтобы отдышаться, залечить раны и вернуться со свежими силами и эмоциями – и в это верили не только ее преданные болельщики.

Но с тех пор она участвовала во многих активностях, которым подобрала емкий термин «ПРОЯВЛЯТЬСЯ»: журналистика, ведение мероприятий, бокс, съемки в клипах, стрип-пластика, телевидение, фотосессии, ледовые шоу, институт, экзамены, сессии.  

Не хватало в этом бесконечном ряду только одного – реального фигурного катания. За три года поисков Алина так и не почувствовала необходимости объявить, что приостановка карьеры приостановлена. И это точно не претензия – скорее, ностальгия.

По сути, казус нынешней Загитовой в большом когнитивном заблуждении: все вокруг все еще считают ее фигуристкой, а она давно видит себя в другой роли, которая намного шире и масштабнее. Точного амплуа Алина пока не нашла, но, судя по траектории, маршрут проложен куда-то в сторону околоспортивного селебрити.

И здесь важно признать право Загитовой на любые эксперименты над имиджем и карьерой, как бы экзотично они ни выглядели и как бы к ним ни относились окружающие. Это выбор любого публичного человека – как ему выглядеть: скучно, оригинально, странно или смешно. Ровно такой же выбор – как к этому относиться – доступен и всем остальным.

Это к вопросу о том, имеет ли право Алина заниматься тем, чем ей хочется или, как она говорит, проявляться. Да, имеет – даже если в опросах о том, нравятся ли публике эти опыты, отрицательный ответ наберет 100%, а не 77 – как в случае с пением под фонограмму рядом с Zivert.

И к вопросу о том, имеют ли право Алину за это критиковать. Да, имеют – как бы ни возмущались ее персональные фанаты.

Но сколько бы активностей ни задумала Загитова впереди, очевидно одно: ее максимально органичное проявление было только в фигурном катании. 

Нигде больше она не выглядела так же идеально естественной, как на льду – ни перед камерой с микрофоном, ни в боксерских перчатках, ни в рекламных интеграциях. И полюбили ее именно за катание – смелое, искреннее и триумфальное. За Пхенчан-2018 и Сайтаму-2019. За «Дон Кихота» и «Кармен». За лутц-риттбергер и семь прыжков во второй половине программы.

То, что делала Алина тогда, – искусство. Почти все из того, что делает сейчас, – ширпотреб. 

Можно, конечно, бесконечно спорить о количестве нот в нижней тесситуре Загитовой, но на самом деле имеет смысл только один вопрос – почему за три года с той программы «Время» ей так и не захотелось снова кататься по-настоящему?

Нет, не стоять на коньках с микрофоном в «Ледниковом периоде».

И не отбывать формальную роль капитана на Кубках Первого канала.

Не зазывать с афиш на ледовые спектакли, у которых с фигурным катанием из общего – только коньки да громкие имена из прошлого.

И даже не изредка выдавать шоу-номера – талантливые, но больше похожие на сольный проект из того же «Ледникового периода», чем на настоящую программу.  

А всерьез вернуться в фигурное катание – с реальными тренировками, турнирами, оценками, криками тренеров. Почему нет?

Ответа, наверное, нет ни у той 17-летней Алины из конца 2019-го, ни у нынешней 20-летней. Сложно, больно, непривычно, бессмысленно, муторно – любое объяснение будет логичным и убедительным, особенно для фигуристки, которая выиграла все.

Но с другой стороны – а почему бы не ПРОЯВИТЬСЯ в том, что у тебя получалось лучше всего? 

Да, скорее всего, падать и ошибаться. Да, вероятно, проигрывать. Да, наверное, отличаться от эталона из 2018-го. Но пробовать – ровно с теми же аргументами про пение: не страшно ошибаться, не страшно иногда выглядеть смешной.

«Не страшно идти за тем, что нравится», – оправдывалась Алина за эксперименты вне льда.  

Но тогда выходит, фигурное катание ей нравится меньше тех штук, которыми она занималась после?  

Если это действительно так, то причина точно не в травмах, физиологии или других сложных вещах, которые якобы не позволяют 20-летним фигуристкам обыгрывать 15-летних.

Дело же вообще не в победах – разве кто-то требовал бы их от Алины в случае ее появления, например, на чемпионате России? Это событие точно стало бы случаем, когда прокаты важнее медалей, а за процессом не замечаешь итогов. За таким возвращением следил бы весь фигурный мир, а тональность комментариев точно отличалась бы от песенной коллаборации с Zivert – даже при самой фатальной неудаче. 

И нет, возможный камбэк Загитовой – не фантастика или какой-то троллинг. Даже сейчас Алина похожа на фигуристку больше, чем некоторые участницы последнего чемпионата Европы, и могла бы зажечь в уходящем российском сезоне (особенно с учетом его формата). Да и в следующем – в общем-то тоже.

Пересмотрите еще раз прокат Загитовой на «Влюбленных в фигурное катание». Он уступил пению по вниманию и откликам, а Алина в манифесте не вспомнила о нем даже вскользь, но прокат заслуживает внимания парой главных выводов:

1) Загитова в солидной форме, чтобы прыгать, например, тройной флип – прыжок, с которым не стыдно кататься на любом турнире; 2) мотивации прыгать у нее ровно на одну попытку – даже в новой программе, которая могла бы стать хитом вечера.

Но не стала – и даже по настроению Алины было понятно, какой номер в тот день был для нее важнее. Возможно, к нему она готовилась дольше и тщательнее: ведь кататься будут десятки, а петь выбрали ее одну. 

«Сегодня я сделала то, что от меня никто не ждал. Даже я сама, мне кажется», – грустно, что Алина кайфует от челленджа, который в масштабе ее карьеры выглядит, в общем-то, микроскопически значимым. Но, похоже, это искренние проявления – и в ее чек-листе пункт «спеть с Zivert» явно приоритетнее чем, например, «посоревноваться с Туктамышевой», «восстановить прыжки» или «просто вернуться». 

И это тоже выбор, за который Загитову нельзя судить. Делать то, чего от нее никто не ждет, вместо того, чего от нее все еще ждут многие.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Рамиль Ситдиков

Загитова спела под фонограмму – вам понравилось?
18318 голосов
Да
23%
Алина Загитова
Нет
77%
Дмитрий Губерниев

42 комментария

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achrustalev
Искать себя — это нормально. Особенно, в ее возрасте. Тем более, у Загитовой для этого огромное количество ресурсов. Если где-то не получится, как с пением, вполне может сосредоточиться на чем-то другом и рано или поздно сделать выбор в пользу того, что ей самой больше нравится и подходит под ее цели и задачи. Не у каждого человека есть такие возможности и такое поле для экспериментов как у нее.
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Туц
Хорошая статья.. но грустная. Она не вернется на соревновательный лед, это надо просто принять. Блин... помнится ЖМ в первом своем взрослом сезоне отвечала на вопрос журналиста.. Точно не помню как звучал но что то по типу: как относитесь к тому что интересны людям стали благодаря фк. И она ответила что хочет чтобы полюбили именно ее а не ее прыжки, но для этого нужно выступать и бла бла. Тогда меня это удивило на самом деле, мне не понравился ответ. Ведь нормально и логично любить спортсмена именно за его спортивные качества. Но с Алиной у меня по итогу так и получилось, сама не заметила как. Я уже люблю Алину не только на льду а в принципе всегда. От этого и интерес ко всему что она делает. Даже если вообще кататься перестанет даже в шоу, думаю мой интерес не пропадет.
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Jazzy22
Ответ Noname No
Ладно, в сторону этот вокал. Вы видели шпагат Загитовой? Даже у многих нынешних звёзд такого нет.
Даа, шпагат у неё конечно всегда роскошный был. Сейчас она в хорошей форме, флип на месте, вращения тоже на уровне. Приятно смотреть
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Gemma157
Ответ Marina Syrovova
А что вы в те времена не писали: "То, что делала Алина тогда, – искусство".
все познается в сравнении. смотришь на загитову-ведущую и загитову-певицу и понимаешь, что загитова-фигуристка, оказывается, по сравнению с этим это искусство..
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Ольга Ив
Автор, Ширпотреб — сокращенный вариант фразы «товары широкого потребления».
Потребление, использование чего-л. в значительном количестве широкими слоями населения.
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scorp19
Ответ Sky Smoker
Вы сравните доходы фигуристов и футболистов. У топовых фигуристов они в десятки, даже сотни раз меньше, чем у футболистов. А нагрузка - едва ли не больше. И на скамейке запасных не посидишь.
Заслуженно всё.
Какой больше нагрузка в фигурке, чё смеётесь что ли ?
Побегайте ка 90 минут интенсивно и смотрите не умрите. А футболисты по 40 игр за сезон таких проводят только за клуб, плюс сборные, плюс тренировки. Это вам не под музыку задницей вилять и кривляться.
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Marina Syrovova
А что вы в те времена не писали: "То, что делала Алина тогда, – искусство".
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unknownman
Ответ фуфырка
Она что в мировой тур с песнями собралась? Спела для привлечения зрителей. Почему по Трусовой обзвона балерин не было? Смешно.
Потому что когда Жириновский пел "ветер северный", Трусова прыгала в длину и побыла в роли балерины, все понимали - что это только ради прикола и они не собираются этим заниматься всерьез. В случае с Загитовой, судя по тому, как она себя ПРОЯВЛЯЕТ в высказываниях о своих целях и будущем, есть подозрение, что хочет пойти по пути Бузовой, которой в свое время постеснялись сказать правду о ее умении петь, и вот что из этого вышло.
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BeastI666I
Ответ Noname No
Ладно, в сторону этот вокал. Вы видели шпагат Загитовой? Даже у многих нынешних звёзд такого нет.
как это связалось у тебя в голове? шпагат и вокал?
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Noname No
Ладно, в сторону этот вокал.
Вы видели шпагат Загитовой? Даже у многих нынешних звёзд такого нет.
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Jazzy22
Ответ anyen
Вот тоже не понимаю такой агрессивной реакции. Пела Самодурова, пела Косторная, и никто так не распылялся. А они тоже на большую аудиторию выступали. А тут прям нескончаемый поток грязи и недовольства.
Потому что это Загитова. При всём уважении к Самодуровой, Косторной, они медийно далеко не Алина Загитова
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Эдель
а кто ее тренировать будет? есть заинтересованные?
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АРХАТ
Ответ Галина Рыбакова
Писать кроме, как об Алине не о ком. А некоторые думают по-другому о ее вокальном начинании. Вот , что сказал художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев : «По-моему, очень органично Алина держится на сцене. Видно, что ответственно подготовилась к дебютному выступлению. Отлично выглядит, и у нее приятный тембр голоса. Хотел даже, чтобы она больше спела в песне. Одним словом, молодец, чемпионка!» И я с ним согласна.У Алины большой потенциал в жизни: такая внешность суперская, харизма, характер. И людей подкупает ее такая милая застенчивость и воспитанность. Вот и бесятся. Трусову уже не знают куда засунуть: а кроме квадов она не интересна.А Алина интересна везде. Вот и бесятся завистники.
Он с Зиверт её перепутал)
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Olgacher
Ещё раз. В дополнение к новому показательному номеру Алина подготовила сюрприз- вокал дуэтом с Зивер на шоу, поздравила с днем всех влюбленных. Ну спела и спела. Но нет,.пятый год выискивается любой надуманный повод, чтобы.испортить ей репутацию, выставить с неприглядном виде, подставить под хейт и подбросить хейтерам пищу. Благо старые методички не работают приелись. Но ни одна интересная позитивная активность Алины не обсуждается. Яркий пример-визит в Японию в пандемию в качестве посла мира и дружбы, как наиболее подходящая для этого личность Тогда японцы неоднозначно высказались по поводу ЖП. Шито белыми нитками, господа.
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Агент Картер
Я вот что-то вспомнила как Ягудин пел дуэтом с Дайнеко и не просто где-то там, а целый клип был, который крутили по всем муз каналам. И пел мягко говоря не очень. Не припомню что бы на него нападали и критиковали. Так зачем же тут раздувать? Это всего лишь один куплет в фигурнокатательном шоу. Чисто по фану выступление. Это не Грэмми и не шоу Голос. Я бы поняла ещё такую шумиху если бы Алина заявила о начале музыкальной карьеры, но тут просто спела с какой-то там певицей на шоу чисто для болельщиков ФК, о котором 99% в нашей стране никогда и не слышали. И никто бы даже не узнал об этом кроме подписчиков Загитовой и тех кто был на этом шоу, если бы спортс не раздул до такого масштаба.Ну правда, перебор. Обзвон всех подряд, куча аналитических статей. Ну не серьезно это все. И к спорту никакого отношения не имеет.
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гилберт
Если Алина счастлива и ей всё равно на мнение людей, тогда всё норм.
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Галина Рыбакова
Писать кроме, как об Алине не о ком. А некоторые думают по-другому о ее вокальном начинании. Вот , что сказал художественный руководитель ансамбля «Песняры» Роман Козырев : «По-моему, очень органично Алина держится на сцене. Видно, что ответственно подготовилась к дебютному выступлению. Отлично выглядит, и у нее приятный тембр голоса. Хотел даже, чтобы она больше спела в песне. Одним словом, молодец, чемпионка!» И я с ним согласна.У Алины большой потенциал в жизни: такая внешность суперская, харизма, характер. И людей подкупает ее такая милая застенчивость и воспитанность. Вот и бесятся. Трусову уже не знают куда засунуть: а кроме квадов она не интересна.А Алина интересна везде. Вот и бесятся завистники.
+5
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Gemma157
Ответ Залина Малина
Но Липницкая Алине не ровно. Так же , как и Медведева, кстати. Имею ввиду по титулам
зато липницкая в 2014 была популярнее, чем загитова в 2018-2020
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region03
Ответ Hivaga22
Мне тоже пришлось сделать то, что я от себя не ожидаю: поставить плюс Авдохину.
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Tania09**
Ну какое вам дело до того что делает Алина, автор должен быть взрослым дядькой, нет? Не стыдно травить молодую девушку? Она вам в суп плюнула?
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Strawberry93
Алине радостно начали ставить рёбра на прыжках, где их не было, трясли квадовой революцией, ну чего, девочка занялась своей жизнью. На радио её треков нет, новости не ведёт, увидеть и услышать её можно только в шоу и проектах, посвящённых фигурному катанию. Да, выбирают её туда продюсеры, очень красивая, с титулами, энергетика приятная, ну, бывает, что и без квадов и журфака МГУ выбивается самая хорошенькая, жизнь несправедлива💚 Взрослые люди максимум посмеются с 3 строчек песни и забудут, а тут уже Песняров, Волочкову, Джигурду обзвонили, 10 масштабных статей посвятили, неожиданно))) А впрочем ожидаемо))
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АРХАТ
В будущем заведёт канал onlyfans)
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anyen
Ответ Екатерина Куракулова
Да уж, навела Алина шороху! Хотя казалось бы, а что такого произошло? Ну спела она на шоу. Это событие достойно обзвона российский музыкантов? Самодурова, помнится, тоже пела, но такой реакции не было. Это другое, да?)
Вот тоже не понимаю такой агрессивной реакции. Пела Самодурова, пела Косторная, и никто так не распылялся. А они тоже на большую аудиторию выступали. А тут прям нескончаемый поток грязи и недовольства.
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Sky Smoker
Ответ scorp19
И эти девочки и их тренера потом чё то там открывают рот про футболистов, что мол такое сякое.... Но футболисты в отличие от них вкалывают до 35+ лет, а эти заканчиваются уже к 20 годам. Приходиться подрабатывать на жизнь ртом, открывая его пошире чтоб как-то попадать в фонограмму.
Вы сравните доходы фигуристов и футболистов. У топовых фигуристов они в десятки, даже сотни раз меньше, чем у футболистов. А нагрузка - едва ли не больше. И на скамейке запасных не посидишь.
+1
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Залина Малина
Ответ Gemma157
тем больше смотришь на эти метания загитовой и то, как она делает все, чтобы о ней не забывали, тем больше уважаешь липницкую, которая после спорта ведет тихую закрытую жизнь
Но Липницкая Алине не ровно. Так же , как и Медведева, кстати. Имею ввиду по титулам
+4
-6
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