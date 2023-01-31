Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

Главная дискуссия последних дней – возможное возвращение наших спортсменов на международные турниры: Олимпиады, чемпионаты мира, этапы Кубка мира.

«Нельзя препятствовать участию спортсменов в соревнованиях только на основании их паспортов. Следует рассмотреть возможность их участия в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий: они никаким образом не будут представлять свое государство или организацию своей страны, а также следуют принципам олимпийской хартии – не выступают против миротворческой миссии МОК и не поддерживают активно боевые действия», – в свежем заявлении МОК мало конкретики, но за год отсутствия россиян в мировом спорте такой заход – громадный прогресс.

В России эти условия уже назвали политическими, но, если вчитаться в них внимательно, от спортсменов, по сути, требуют соответствия принципу «спорт вне политики». Об отречении от страны или осуждении ее действий речь сейчас точно не идет – как бы вольно ни трактовали посыл МОК многочисленные эксперты.

И все равно заявление МОК, которое вроде бы дарило нашему спорту надежду, разбило его напополам. И у этого водораздела очень странная конструкция.

1. С одной стороны – стражники, которые приравнивают согласие выступать в нейтральном статусе к предательству , забывают: на трех последних Олимпиадах не существовало ни сборной России, ни ее флага и гимна – только представляющие страну спортсмены. То в статусе Олимпийских атлетов из России, то в команде Олимпийского комитета России.

Очевидно, что теперь условия будут жестче – без музыки Чайковского, эмблемы с триколором на форме и любого упоминания страны в названии. Но конкретно эти отличия выглядят не принципиальными, а скорее косметическими.

Например, в легкой атлетике нейтральный статус для нас действует 7 лет, за которые выросло поколение, никогда не выступавшее под российским флагом. Но это мало кого волновало – то ли дело сейчас.

«Это унижение страны, выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна нельзя, они ведь еще наверняка будут заставлять подписывать декларацию, по которой спортсмены должны будут отказаться от мамы, папы, страны.

Если спортсмены хотят выступать в нейтральном статусе, то нужно жить в нейтральной стране. Такие решения могут расколоть спортивное сообщество, для этого все и делается. Теоретически возможно, что некоторые спортсмены на это согласятся, слабых всегда можно найти», – радикальное мнение бывшего депутата и биатлониста Владимира Драчева.

«Надо как-то отстаивать позицию России и спортсменов в целом. И если нам не позволят выступать с флагом и гимном, конечно, надо бойкотировать. Ни в коем случае никакого нейтрального статуса», – слова еще одного бывшего биатлониста Дмитрия Васильева.

2. По другую сторону люди, которые видят реальные судьбы и трагедии нереализованных карьер, а не противостояние флагов, государств и политических систем .

«Очень хочется выступить на Олимпиаде и показать хороший результат. Для меня важно участвовать в мировых соревнованиях, бороться с лучшими биатлонистами. От нейтрального статуса моя национальность не изменится, все вокруг будут знать, из какой я страны», – в карьере 26-летнего биатлониста Василия Томшина еще не было ни одного взрослого чемпионата мира.

«Это не я решаю, но была бы рада выступать. Дайте мне лед – я выступлю», – Софье Муравьевой всего 16, но и карьера в фигурном катании слишком скоротечна.

Вы тоже заметили, что против – только чиновники, бывшие чемпионы и говорящие головы? А за – спортсмены, среди которых которых пока ни один не отказался от гипотетического выступления в нейтральном статусе.

Получается – на одной чаше весов интересы спортсменов, которые мечтают соревноваться с сильнейшими. Но чьи интересы тогда на другой – разве государственные? Неужели кому-то в стране станет лучше, комфортнее и безопаснее, если России по-прежнему не будет в мировом спорте?

Мы привыкли, что против участия России в международных стартах выступают политики и спортсмены из других стран – хотя разноязычных голосов за допуск наших все больше.

Но когда к ним присоединяются свои – Драчев, Зайцева, Журова, Васильев, Роднина – становится удивительно. Ведь все, что у них есть сейчас – имя, признание, статус, должности – они получили благодаря большому спорту. И, казалось бы, должны рефлексировать на одной волне с действующими спортсменами, но выдают реплики, которые не оставляют тем шансов.

Пример Драчева за последние дни вообще разлетелся на мемы. В нулевые, чтобы остаться в элитном биатлоне, он махом сменил российский флаг на белорусский. А теперь запрещает нейтральный статус спортсменам, которые в более сложных условиях не ищут новую страну для выступлений.

Но как им тогда быть в нынешней ситуации?

Важно понимать, что окно альтернатив для спортсменов предельно узкое, и допуск хоть в каком-то статусе в ближайшее время выглядит оптимистично. Остальные сценарии упираются в спартакиады, местные турниры и товарняки с командами из дружественных стран.

Речь идет о спортсменах, которые не искали новое спортивное гражданство, когда горизонт их карьер сузился на совершенно неопределенный срок. Которые продолжают тренироваться, не понимая будущего и перспектив. Которые ждут – честно и терпеливо – когда им вернуть возможность соревноваться среди лучших.

Разве кто-то из них в чем-то подвел или скомпрометировал страну? Уехал из нее навсегда? Отказался от гражданства, родителей, семьи? Неужели фамилии Большунова, Ласицкене, Латыпова, Медведева, Трусовой, Овечкина без российского флага теряют национальную идентичность?

Важно проговорить еще раз: споры идут даже не об условиях допуска россиян в мировой спорт, а о гипотетической возможности вернуться. Но даже на этом этапе, когда озвученные условия не выглядят издевательски невыполнимыми, наш спорт столкнулся с внутренним сопротивлением – пусть пока и на неофициальном уровне. А ведь будет еще и внешнее – и непонятно, насколько мощнее.

«Все, кто сейчас призывают к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко понимать, что такой демарш – прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла. То есть, флага, гимна, наших спортсменов не будет 8 лет. Как раз именно этого добиваются оппоненты.

При этом история не знает случаев, когда бойкот имел бы позитивный эффект для развития спорта», – уже и не совсем понятно, к каким оппонентам обращается президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков: к иностранным или российским.

Очевидно, что возвращение России в мировой спорт случится – рано или поздно. Перед этим предстоят сложные и многоуровневые процедуры, в которых идти на уступки придется всем – кому-то больше, кому-то меньше. Но чем позже это произойдет, тем хуже будет нашему спорту – случай, когда с Поздняковым сложно не согласиться.

Похоже, он еще помнит, что желание соревноваться с сильнейшими – безусловный рефлекс любого спортсмена. А значит, не у всех героев спорта из прошлого пропадают инстинкты.

Фото: Gettyimages.ru/Streeter Lecka/Martin Rose; East News/Christof STACHE / AFP; РИА Новости/Александр Вильф, Владимир Астапкович, Григорий Сысоев