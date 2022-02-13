Олимпийские виды: Пекин-2022
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Как лыжи стали главным зимним спортом России? Занимается больше миллиона человек, а главное – здесь побороли допинг

ФЛГР
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
Сергей Устюгов Сергей Устюгов
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
сборная России жен (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки)
Елена Вяльбе Елена Вяльбе
Наталья Непряева Наталья Непряева
Александр Большунов Александр Большунов
Юлия Ступак (Белорукова) Юлия Ступак (Белорукова)
Александр Терентьев Александр Терентьев
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Лыжи Лыжи

Позади половина Олимпиады-2022, и у России пока все сложно: подвал топ-10 в медальном зачете, внезапные провалы в коньках, скелетоне и экстриме, допинг-скандал в фигурке.

Пока эти Игры для России спасает лыжная сборная: три победы из четырех, 7 медалей из 16. И это уже лучшая Олимпиада для лыжной сборной после Нагано-1998.

Вряд ли кто-то не помнит, но все же таймлайн лыжных свершений России в Пекине-2022:

• серебро Натальи Непряевой в скиатлоне – вслед за непобедимой норвежкой Терезой Йохауг;

• золото в мужском скиатлоне – Александр Большунов хозяйничает в Пекине с первой гонки;

• серебро в той же гонке Дениса Спицова, который, казалось, после звездного Пхенчхана-2018 совсем потерялся;

• бронза 22-летнего Александра Терентьева – будущего героя российских лыж – в спринте;

• вторая медаль Большунова – серебро в разделке;

• триумф в женской эстафете Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой;

• победа нокаутом в мужской эстафете мечты (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) – первая с 1980 года.

• впереди еще четыре гонки – командные спринты классикой и коньковые марафоны.

Да, возможно, России повезло, что Пекин-2022 совпал с провалом норвежской сборной, которая внезапно сжалась до двух спортсменов – Терезы Йохауг и Йоханнеса Клэбо. В кризис такого размера лыжная Норвегия не попадала еще никогда, но это точно не проблемы сборной России, которая, наоборот, переживает лучший период в XXI веке.

Самое время разобраться, как лыжи стали главным зимним спортом России.

Кроме героев с обложки в сборной толпа из топ-лыжников

25-летний Александр Большунов – главный зимний спортсмен из России, равного которому по масштабу нет ни в одном другом виде спорта. Даже в женской фигурке – там карьеры звезд слишком коротки, а одна сменяет другую мгновенно.

Большунов максимально универсален и доминирует в лыжах четвертый год – все началось на Играх-2018 (4 медали, но без золота), продолжилось серебряным ЧМ-2019, а уже в 2020-м пришли победа на «Туре де Ски» и Большой хрустальный глобус – первый для российских лыжников.

В сезоне-2021/22 к статусу Большунова приблизилась Наталья Непряева – сейчас она главная лыжница в мире после Терезы Йохауг, карьера которой близка к финалу.

Но сила российской команды не только в скиллах лидеров. Возможно, даже важнее, что в ней толпа топ-гонщиков, которые пока обходятся без глобальных побед, но готовы зажечь в любой гонке.

Показательная подробность – с трех последних чемпионатов мира сразу 15 российских лыжников уезжали с медалями. А прямо сейчас в топ-15 мужского тотала Кубка мира семь россиян (в женской топ-10 – Непряева и Сорина) – сравните с тем же биатлоном.

В сборной выросло новое топ-поколение

Еще на ЧМ-2015 феррили лыжники, фамилии которых сейчас кажутся безнадежно архивными – Крюков, Вылегжанин, Петухов, Матвеева.

Сборная идеально пережила смену поколений, совпавшую с Пхенчахном-2018 и олимпийским циклом. Сейчас самому старшему в мужской команде – Сергею Устюгову – 29 лет (и по-хорошему это одна, а то и две Олимпиады впереди), а остальные находятся в лучшем спортивном возрасте: 25-26 лет.

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На подходе дерзкое поколение – 22-летний Александр Терентьев и 21-летняя Вероника Степанова (на фото) уже с медалями Пекина-2022. Скоро во взрослых лыжах зазвучат новые русские фамилии: Александр Ившин, Евгения Крупицкая, Виктор Жуль вовсю разрывают по юниорам и вот-вот ворвутся во взрослую элиту.

Но пока места не хватает и всем взрослым – например, мимо Пекина-2022 пролетел бронзовый призер ЧМ-2019 в личном спринте Глеб Ретивых – просто не хватило места в заявке.

В России нет спорта доступнее и популярнее для занятий

Лыжные гонки – самый массовый зимний спорт в России, и, возможно, это фундамент для спорта высших достижений.

На начало 2021 года, по данным Минспорта, им занималось чуть больше миллиона человек (1,027 млн). Это солидная цифра даже среди летних видов – больше только у футбола, волейбола, баскета и плавания с легкой атлетикой. У хоккея – ближайшего к лыжам из зимних дисциплин – чуть больше 600 тысяч занимающихся, а, например, в биатлоне и коньках нет и 50 тысяч.

И это объективная картинка – лыжи демократичны по соотношению цена/доступность, не требуют сверхподготовки и дорогих инструкторов. И это реально работает.

Помните, мы писали о беде в биатлонном Кубке России, где с трудом собираются 30-40 участниц, а в декабре на эстафету тюменского этапа вышли лишь две команды?

В лыжах такое невозможно. Случайный пример – последний этап Кубка России, который принимала Архангельская область в середине января. На старте больше двух сотен участников (88 в женском спринте, 118 в мужском) – и это без сборников, которые готовились к Пекину-2022 в другом месте.

Или возьмите «Лыжню России» – официально самое массовое спортивное мероприятие страны – собрало вчера в подмосковных Химках больше 7 тысяч заявок. А суммарно в России 10-километровую дистанцию в этот день, по официальным данным, пробегают около 500 тысяч человек – даже с учетом привычных для России чиновничьих накруток это действительно выглядит океаном из лыжников. Круто – и изнутри, и высоты квадрокоптера.

Из лыж ушел допинг, хотя еще недавно была беда

Допинг – главная ассоциация с российскими лыжами из нулевых.

Фамилии, которые на нем погорели – Лазутина, Данилова, Егорова, Чепалова, Дементьев, Ширяев, Матвеева – звучали отовсюду и считались гордостью страны. И от того, что их ловили так массово, разочарование в лыжных гонках было особенно жестоким.

Сейчас среди трех с половиной сотен российских спортсменов, отбывающих допинговую дисквалификацию, всего три лыжника: Березин, Гасиев и Пушкин, но их фамилии вам вряд ли о чем-то скажут.

Последний допинговый инцидент с лыжником из обоймы сборной России – залет Николая Панкратова с оборудованием для переливания крови на австрийско-швейцарской границе – случился в 2010-м.

С тех пор лыжи действительно чисты от допинга – на контрасте с биатлоном, где кейсы Логинова, Глазыриной, Старых, Буртасова, Слепцовой, Зайцевой, Устюгова, Васильевой максимально разнообразны и еще свежи.

Да, до сих пор не закрыты апелляции лыжниц Юлии Чекалевой, Юлии Ивановой и Анастасии Доценко из Сочи-2014, но это, конечно, иная история – и она совсем не про лыжи.

Вяльбе – взбалмошная, но бесконечно влюбленная в спорт и спортсменов руководитель

Елена Вяльбе возглавила Федерацию лыжных гонок России в 2010-м – наш спорт приходил в себя после провального Ванкувера-2010.

Она не стесняется резких слов, публично критикует спортсменов и тренеров, но порвет любого, кто посмеет их обидеть – даже Дмитрия Губерниева. А еще признает ошибки (как сегодня в истории с Устюговым, спринтом и Сочи-2014) – качество, которого очень не хватает другим спортивным руководителям в России.

А еще, кажется, ей удалось выстроить идеальную систему в сборной, главным тренером которой она является: несколько равнозначных кластеров подготовки, полная свобода для тренеров с диаметрально противоположными взглядами (Крамер, Бородавко, Перевозчиков, Сорин), микс из демократии и диктатуры.

«Я буду абсолютно счастливой по окончании Олимпийских игр», – если Елена Вяльбе бережет эмоции, то нам вряд ли есть смысл ждать конца Игр-2022 (хотя медали в лыжах у России еще точно будут).

Ведь это действительно огромное счастье – что в России есть такая команда!

Игра: назовите все страны, которые привезли на Олимпиаду не более двух спортсменов?

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Lindsey Wasson; РИА Новости/Сергей Гунеев; instagram.com/minsport.mosreg

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