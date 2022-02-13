Как лыжи стали главным зимним спортом России? Занимается больше миллиона человек, а главное – здесь побороли допинг

Позади половина Олимпиады-2022, и у России пока все сложно: подвал топ-10 в медальном зачете, внезапные провалы в коньках, скелетоне и экстриме, допинг-скандал в фигурке.

Пока эти Игры для России спасает лыжная сборная: три победы из четырех, 7 медалей из 16. И это уже лучшая Олимпиада для лыжной сборной после Нагано-1998.

Вряд ли кто-то не помнит, но все же таймлайн лыжных свершений России в Пекине-2022:

• серебро Натальи Непряевой в скиатлоне – вслед за непобедимой норвежкой Терезой Йохауг;

• золото в мужском скиатлоне – Александр Большунов хозяйничает в Пекине с первой гонки;

• серебро в той же гонке Дениса Спицова, который, казалось, после звездного Пхенчхана-2018 совсем потерялся;

• бронза 22-летнего Александра Терентьева – будущего героя российских лыж – в спринте;

• вторая медаль Большунова – серебро в разделке;

• триумф в женской эстафете Юлии Ступак, Натальи Непряевой, Татьяны Сориной и Вероники Степановой;

• победа нокаутом в мужской эстафете мечты (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) – первая с 1980 года.

• впереди еще четыре гонки – командные спринты классикой и коньковые марафоны.

Да, возможно, России повезло, что Пекин-2022 совпал с провалом норвежской сборной, которая внезапно сжалась до двух спортсменов – Терезы Йохауг и Йоханнеса Клэбо. В кризис такого размера лыжная Норвегия не попадала еще никогда, но это точно не проблемы сборной России, которая, наоборот, переживает лучший период в XXI веке.

Самое время разобраться, как лыжи стали главным зимним спортом России.

Кроме героев с обложки в сборной толпа из топ-лыжников

25-летний Александр Большунов – главный зимний спортсмен из России, равного которому по масштабу нет ни в одном другом виде спорта. Даже в женской фигурке – там карьеры звезд слишком коротки, а одна сменяет другую мгновенно.

Большунов максимально универсален и доминирует в лыжах четвертый год – все началось на Играх-2018 (4 медали, но без золота), продолжилось серебряным ЧМ-2019, а уже в 2020-м пришли победа на «Туре де Ски» и Большой хрустальный глобус – первый для российских лыжников.

В сезоне-2021/22 к статусу Большунова приблизилась Наталья Непряева – сейчас она главная лыжница в мире после Терезы Йохауг, карьера которой близка к финалу.

Но сила российской команды не только в скиллах лидеров. Возможно, даже важнее, что в ней толпа топ-гонщиков, которые пока обходятся без глобальных побед, но готовы зажечь в любой гонке.

Показательная подробность – с трех последних чемпионатов мира сразу 15 российских лыжников уезжали с медалями. А прямо сейчас в топ-15 мужского тотала Кубка мира семь россиян (в женской топ-10 – Непряева и Сорина) – сравните с тем же биатлоном.

В сборной выросло новое топ-поколение

Еще на ЧМ-2015 феррили лыжники, фамилии которых сейчас кажутся безнадежно архивными – Крюков, Вылегжанин, Петухов, Матвеева.

Сборная идеально пережила смену поколений, совпавшую с Пхенчахном-2018 и олимпийским циклом. Сейчас самому старшему в мужской команде – Сергею Устюгову – 29 лет (и по-хорошему это одна, а то и две Олимпиады впереди), а остальные находятся в лучшем спортивном возрасте: 25-26 лет.

На подходе дерзкое поколение – 22-летний Александр Терентьев и 21-летняя Вероника Степанова (на фото) уже с медалями Пекина-2022. Скоро во взрослых лыжах зазвучат новые русские фамилии: Александр Ившин, Евгения Крупицкая, Виктор Жуль вовсю разрывают по юниорам и вот-вот ворвутся во взрослую элиту.

Но пока места не хватает и всем взрослым – например, мимо Пекина-2022 пролетел бронзовый призер ЧМ-2019 в личном спринте Глеб Ретивых – просто не хватило места в заявке.

В России нет спорта доступнее и популярнее для занятий

Лыжные гонки – самый массовый зимний спорт в России, и, возможно, это фундамент для спорта высших достижений.

На начало 2021 года, по данным Минспорта, им занималось чуть больше миллиона человек (1,027 млн). Это солидная цифра даже среди летних видов – больше только у футбола, волейбола, баскета и плавания с легкой атлетикой. У хоккея – ближайшего к лыжам из зимних дисциплин – чуть больше 600 тысяч занимающихся, а, например, в биатлоне и коньках нет и 50 тысяч.

И это объективная картинка – лыжи демократичны по соотношению цена/доступность, не требуют сверхподготовки и дорогих инструкторов. И это реально работает.

Помните, мы писали о беде в биатлонном Кубке России, где с трудом собираются 30-40 участниц, а в декабре на эстафету тюменского этапа вышли лишь две команды?

В лыжах такое невозможно. Случайный пример – последний этап Кубка России, который принимала Архангельская область в середине января. На старте больше двух сотен участников (88 в женском спринте, 118 в мужском) – и это без сборников, которые готовились к Пекину-2022 в другом месте.

Или возьмите «Лыжню России» – официально самое массовое спортивное мероприятие страны – собрало вчера в подмосковных Химках больше 7 тысяч заявок. А суммарно в России 10-километровую дистанцию в этот день, по официальным данным, пробегают около 500 тысяч человек – даже с учетом привычных для России чиновничьих накруток это действительно выглядит океаном из лыжников. Круто – и изнутри, и высоты квадрокоптера.

Из лыж ушел допинг, хотя еще недавно была беда

Допинг – главная ассоциация с российскими лыжами из нулевых.

Фамилии, которые на нем погорели – Лазутина, Данилова, Егорова, Чепалова, Дементьев, Ширяев, Матвеева – звучали отовсюду и считались гордостью страны. И от того, что их ловили так массово, разочарование в лыжных гонках было особенно жестоким.

Сейчас среди трех с половиной сотен российских спортсменов, отбывающих допинговую дисквалификацию, всего три лыжника: Березин, Гасиев и Пушкин, но их фамилии вам вряд ли о чем-то скажут.

Последний допинговый инцидент с лыжником из обоймы сборной России – залет Николая Панкратова с оборудованием для переливания крови на австрийско-швейцарской границе – случился в 2010-м.

С тех пор лыжи действительно чисты от допинга – на контрасте с биатлоном, где кейсы Логинова, Глазыриной, Старых, Буртасова, Слепцовой, Зайцевой, Устюгова, Васильевой максимально разнообразны и еще свежи.

Да, до сих пор не закрыты апелляции лыжниц Юлии Чекалевой, Юлии Ивановой и Анастасии Доценко из Сочи-2014, но это, конечно, иная история – и она совсем не про лыжи.

Вяльбе – взбалмошная, но бесконечно влюбленная в спорт и спортсменов руководитель

Елена Вяльбе возглавила Федерацию лыжных гонок России в 2010-м – наш спорт приходил в себя после провального Ванкувера-2010.

Она не стесняется резких слов, публично критикует спортсменов и тренеров, но порвет любого, кто посмеет их обидеть – даже Дмитрия Губерниева. А еще признает ошибки (как сегодня в истории с Устюговым, спринтом и Сочи-2014) – качество, которого очень не хватает другим спортивным руководителям в России.

А еще, кажется, ей удалось выстроить идеальную систему в сборной, главным тренером которой она является: несколько равнозначных кластеров подготовки, полная свобода для тренеров с диаметрально противоположными взглядами (Крамер, Бородавко, Перевозчиков, Сорин), микс из демократии и диктатуры.

«Я буду абсолютно счастливой по окончании Олимпийских игр», – если Елена Вяльбе бережет эмоции, то нам вряд ли есть смысл ждать конца Игр-2022 (хотя медали в лыжах у России еще точно будут).

Ведь это действительно огромное счастье – что в России есть такая команда!

Фото: REUTERS/Marko Djurica, Lindsey Wasson; РИА Новости/Сергей Гунеев; instagram.com/minsport.mosreg