«Торпедо»-2023 – даже не в топ-5.

Эпоха Fan ID откатила посещаемость российского футбола на много лет назад. Матч «Торпедо» и «Урала» в Химках, который увидели 207 человек, напомнил грустные сцены прошлого. Иногда команды чемпионата России собирали и меньше. Ниже – антирейтинг посещаемости нашего футбола.

Важно проговорить: в списке нет матчей чемпионата России, которые по каким-либо причинам проводились без зрителей.

«Лада» – «Балтика» – 0:5, 25 октября 1996-го, 100 человек

Сезон-1996 – катастрофа для тольяттинского клуба, который вылетел из элиты и погрузился в многолетний кризис.

В конце сезона в «Ладе» разочаровались местные болельщики. Абсолютно худшая команда сезона (18 очков в 34 турах и уверенное последнее место) еще и вляпалась в историю, получив подозрительный технарь от «Жемчужины». Полузащитник тольяттинцев Дмитрий Емельянов получил желтую, которая оказалась для него второй, а значит не мог играть с «Жемчужиной». Но оказался в заявке.

Возможно, все бы обошлось, потому что Емельянов начал матч в запасе – как писал «СЭ», включили его туда прямо перед матчем. И если бы «Жемчужина» вела в счете, на поле он бы вряд ли появился. Но на 85-й минуте юный Максим Бузникин, игравший за «Ладу», сравнял счет, и Емельянова выпустили прямо перед свистком. Итог – технарь, который очень помог «Жемчужине» в борьбе за выживание.

После этого скандала уже вылетевшая «Лада» принимала дома «Балтику» – в пятницу, почти без болельщиков и даже без главного тренера Виктора Тищенко и его ассистента, которые уехали по делам – искать новичков под Первую лигу. К 30-й минуте тольяттинцы уже горели 0:3, а последние 20 минут доигрывали вдесятером после удаления за фол последней надежды.

«Объехал всю Азию, а мой помощник отправился на Украину. Конечно, мое отсутствие сказалось на результатах. Будь я на месте, мы, наверное, не проиграли бы дома «Балтике» со счетом 0:5. Только это ничего бы не изменило. Считаю, что в сложившейся ситуации поступил верно», – говорил Тищенко.

«Асмарал» – «Жемчужина» – 3:5, 7 ноября 1993-го, 150 человек

«Асмарал» иракского бизнесмена Хуссама аль-Халиди ворвался в российский футбол в 1992-м на фоне распада СССР – сразу в высшую лигу. Команду тренировал Константин Бесков, сюда заглядывал спартаковец Юрий Гаврилов, играли на «Красной Пресне» – там, где зарождался «Спартак». Первый сезон получился удачным – седьмое место!

Однако в 1993-м началось падение – с ухода Константина Бескова. Из-за отсутствия собственного стадиона (аль-Халиди арендовал их для проведения матчей), из-за отсутствия базы, из-за росшего вмешательства аль-Халиди в работу (Бескова это невероятно бесило), из-за долгов. Перед стартом сезона по клубу ударил еще и РФС: расторг контракты вообще всех футболистов. По формальной причине – из-за невыплаты зарплат, по неформальной – такое жесткое решение Колосков принял из-за конфликта с аль-Халиди: тот при создании РФС поддержал конкурирующую Всероссийскую ассоциацию футбола Анзора Кавазашвили.

«Асмарал» переманивал будущих звезд Высшей лиги в межсезонье – хотя у команды не было денег даже на выплату зарплат собственным футболистам (хав Эдуард Коптилый даже просил у Бескова отпустить его поработать в ларьке). В офис аль-Халиди приезжали Илья Цымбаларь, Юрий Никифоров, Сергей Овчинников, но их всех утащили более богатые и надежные конкуренты. Зато в «Асмарале» карьеру в высшем дивизионе начал Сергей Семак.

К игре с «Жемчужиной» в Москве «Асмарал» уже вылетел в Первую лигу, да еще и после череды скандалов – команду заподозрили в сдаче матчей против «Луча» и ЦСКА (армейцы так спаслись от попадания в переходную зону). Об этом говорили сами экс-игроки клуба. «Было. Мы это чувствовали. Вроде играем с преимуществом, «возим» соперника — вдруг гол в наши ворота на ровном месте. И еще один. Поняли, что дело нечисто. Выяснили отношения, чтобы не повторялось», – рассказывал «СЭ» Денис Клюев. «Да, некоторые приезжие ветеранчики, которые уже заканчивали, увидели, что есть шанс подзаработать бабок», – соглашался экс-форвард московской команды Андрей Губернский.

Неудивительно, что к концу сезона те зрители, которые ходили на «Асмарал» Бескова и Гаврилова, потеряли интерес к команде. Дополнили картину и драматические сцены на Красной Пресне – во время противостояния Бориса Ельцина и парламента, которое привело к расстрелу Белого дома. По стадиону ездила военная техника, сюда приводили пленных, захваченных в Доме правительства.

«Футбольный газон представлял собой перепаханное поле. Мы увидели совершенно четкие следы военной техники, приведшей поле в абсолютную непригодность. На нем не то, что играть, тренироваться было невозможно», – говорил тренер Николай Худиев. Вдобавок все помещения разграбили солдаты, которые заглядывали на Пресню.

В итоге клуб доигрывал сезон, мотаясь по разным стадионам, да еще и всего в одном комплекте формы – остальные забрали те самые военные. Матч 35-го тура с «Жемчужиной» провели в спартаковском манеже, и пришли на него всего 150 зрителей. Зато команды устроили концерт – 3:5, а Сергей Семак забил первый гол в высшем дивизионе. Но этот матч тоже сопровождал скандал. По легенде (ее озвучивал Игорь Рабинер), аль-Халиди, уходя со стадиона в перерыве произнес, обращаясь к сыну Алану: «Вот как, сынок, за деньги игры продают!».

В итоге «Асмарал» еще несколько лет помучился в низших дивизионах, а затем тихо скончался.

«Шинник» – «Уралмаш» – 0:4, 19 октября 1992-го, 200 человек

«Кубань» – «Океан» – 1:1, 3 ноября 1992-го, 200 человек

Первому чемпионату России отчаянно не хватало участников – их добирали в Первой и даже Второй лиге.«Кубань» по итогам сезона-1991 вылетела во Вторую лигу, а дальневосточный «Океан» – наоборот, поднимался дивизионом выше.

В ситуации с «Кубанью» итоговый провал и антирекорд по посещаемости объяснить очень легко. Краснодарцы комплектовались под Вторую лигу, а участие в первом элитном чемпионате России без каких-либо больших задач стало приятным бонусом.

«Помню, были с Юрием Марушкиным на сборах, и в клуб приходит телефонограмма, извещавшая, что «Кубань» в 1992-м будет выступать в высшей российской лиге. Хороший подарочек был!», – рассказывал сменивший по ходу сезона тренера Марушкина Игорь Калешин, легенда краснодарского футбола и отец чуть более знакомых современным болельщикам Евгения и Виталия Калешиных.

Он подхватил команду после турнирных неудач, но не помогло – на первом этапе, до деления на чемпионскую и вылетающую группы, «Кубань» заняла предпоследнее место.

На втором страдания продолжились, несмотря на противостояние с близкими по силе командами. В 12 матчах «Кубань» победила лишь раз и забила только четыре гола. И все это на глазах редких болельщиков – на трибунах 40-тысячного стадиона в финальном этапе собиралась горстка не больше 2000 тысяч человек, а на матче предпоследнего тура с «Океаном» из Находки – их было всего 200. Если «Кубань» совсем проваливалась, то дальневосточники были немного поживее – в итоге стали 13-ми и набрали почти в два раза больше очков (30 против 17). Но болельщиков это не привлекало.

У «Шинника» – похожая история, разве что ярославская команда не вылетела из Первой союзной лиги, а готовилась к стандартному сезону и совсем не рассчитывала в следующем сезоне регулярно рубиться со «Спартаком», «Торпедо» и остальными.

Правда, «Шинник» оказался по итогам первой части сезона ниже в таблице той же «Кубани» и «Крыльев Советов» и выиграл всего 1 матч из 18, во второй ситуация сложилась чуть получше – но посещаемость все равно очень сильно хромала. 200, 300, 400 человек были нормой на стадионе в Ярославле – и именно на 0:4 от «Уралмаша» в 9-м туре (из 12) второго этапа видели антирекордные две сотни зрителей.

«Локомотив» – «Динамо-Газовик» – 1:1, 28 июня 1995-го, 200 человек

«Локомотив» в сезоне-1995 впервые реально претендовал на чемпионство – толкался с гегемоном «Спартаком», а во второй половине чемпионата даже выдал мощную серию из 11 побед подряд. Интересно, что она началась с разгрома «Спартака-Алании» (4:1), но именно осетинский клуб в итоге и обогнал «Локо» в таблице, пока тот увлеченно боролся за золото.

Но старт у «Локо» получился скромным (3 место и 25 очков) – и даже с аутсайдерами были проблемы. Так, «Динамо-Газовик», который закончил сезон с 15 очками, смог сыграть на старом «Локомотиве» вничью – и это в момент, когда «Локо» готовился начать свою суперсерию, встретиться с «Баварией» (0:1, 0:5) в Кубке УЕФА.

Данные по посещаемости матча с главным аутсайдером сезона-1995 разнятся. У «Спорт-Экспресса», летописи русского футбола девяностых, зрителей вдвое больше – 400, но в официальном протоколе именно 200. Надо заметить, «Локомотив», несмотря на предстоящие матчи с «Баварией» в Кубке УЕФА, все еще не был суперпопулярным клубом – до нулевых железнодорожников в издевательской манере называли «пятым колесом».

А у «Дин-Газа» была очень мутная репутация. К сезону команду готовил Александр Бубнов, но после сбора в Бахрейне ушел. «Знал я, за счет чего Тюмень в Высшей лиге держалась. Они все через судей делали. И криминала там было столько, – рассказывал Бубнов. – Перспектива идти по этой дорожке меня не грела. Там тренер в принципе не нужен был – при таких-то делах. Разве что как витрина».

Неудивительно, что на матч с таким аутсайдером «Локо» собрал такое маленькое количество зрителей.

«Уфа» – «Мордовия» – 1:2, 4 мая 2015-го, 200 человек

Единственный матч РПЛ из списка, но есть нюанс – он проходил на нейтральном поле.

Почти всю вторую половину сезона «Уфа», только-только вышедшая из первого дивизиона, проводила за пределами Башкирии из-за неготовности стадиона. Дело в том, что в клубе рассчитывали выйти в высший дивизион на год позже – но в стыках уфимцы прибили «Томь» и прорвались в РПЛ, опередив график. В тот момент продолжалась реконструкция «Нефтяника» (а фактически – строительство), длившаяся с 2012 года.

Первую часть сезона «Уфа» провела на стареньком «Динамо», с которым прошла Первую лигу, однако до матчей с топ-клубами его не допускала башкирская полиция из соображений безопасности – приходилось ездить в Пермь и Казань. Но во второй части сезона местное МВД вообще запретило играть на «Динамо». В итоге «Уфа» каталась по всей стране.

Доходило до абсурда: в апреле-мае команда провела в Перми четыре домашних матча подряд. И с каждым число зрителей снижалось: 1800 на «Арсенале», 700 – на «Локомотиве», 300 – на «Кубани». А «Мордовию» Юрия Семина встретили вообще всего 200 человек. «Зрителей было очень мало, поэтому и футбол такой неинтересный», – заключил Семин после игры.

Кстати, именно в том сезоне «Уфа» сыграла домашний матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге!

Была надежда на открытие домашней арены к финальному туру, но стадион получил разрешение только в августе – уже в следующем сезоне. Матч с «Мордовией» так и остался самым низкопосещаемым в современной истории «Уфы», даже в Первой лиге она собирает больше.

Фото: fcufa.pro ; fckuban.ru ; fclm.ru