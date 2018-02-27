Прав ли Моуриньо со своей осторожной тактикой в первом матче против «Севильи»

Жозе Моуриньо подвергся жесткой критике после ничьей «МЮ» в выездном матче против Севильи на прошлой неделе (0-0). Всё дело в том, что безголевая ничья в Испании может стать большим риском. Во втором матче одна команда будет иметь преимущество в том, что играет дома, а другая команда также будет иметь свой козырь: преимущество выездного гола.

Если «Юнайтед» не будет доминировать с первых минут, то 13 марта «Олд Траффорд» станет очень нервным местом. Преимущество игры дома снизилось за последние десятилетия. В 70-е и 80-е годы домашняя команда на европейских соревнованиях выиграла бы 60% матчей. За последние 10 лет этот показатель снизился до 47%.

Но является ли данное снижение достаточно значительным, чтобы считать 0-0 в первом матче неудачным результатом?

В приведенном ниже графике показана процент европейских встреч на уровне плей-офф, в которых после выездных 0-0 в первом матче, команда выходила в следующий раунд.

Результаты делятся на десятилетние периоды (начиная с 70-х).

Черная горизонтальная линия показывает процент выигранных двухматчевых противостояний командой, которая в первом матче (в гостях) сыграла 0-0.

Из этих результатов следует, что «Юнайтед» по-прежнему является фаворитом, но существует немалый риск. Ни один клуб не дошел до финала Лиги Чемпионов, не сумев забить гол в предыдущих раундах с нокаутом после «Аякса» в сезоне 1994/95.

Даже если «МЮ» и Моуриньо пройдут в следующий раунд, португальцу не стоит дальше играть в русскую рулетку с правилом выездного гола

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