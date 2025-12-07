Тони Надаль о Рафаэле: «Наши отношения больше похожи на дружеские, чем на отношения дяди и племянника»

Тони Надаль: наши отношения с Рафаэлем больше похожи на дружеские.

Тони Надаль поделился тем, какие у него сейчас отношения с Рафаэлем Надалем. Тони был его тренером до конца 2016 года.

«Рафэль тот же человек, что и раньше. Он по-прежнему делает те же вещи и ведет себя так же, хотя, конечно, теперь он отец и у него есть другие заботы. После его ухода из спорта ничего не изменилось. Наши отношения больше похожи на дружеские, чем на отношения дяди и племянника. Мы дружная семья, многое делаем вместе. Например, играем в гольф или ужинаем. Я часто навещаю его детей. У нас нормальные семейные отношения».