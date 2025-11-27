Фабио Фоньини: «Кубок Дэвиса потерял свое величие из-за отказа Синнера и Алькараса. Но для них этот турнир никогда не будет приоритетным»
Фабио Фоньини высказался об отсутствии Карлоса Алькараса и Янника Синнера на прошедшем Кубке Дэвиса.
«Они его переделали – говорят, что в худшую сторону. Я согласен. Топ-игроки просят проводить Кубок Дэвиса раз в два года – насчет этого я не знаю, что думать.
Конечно, турнир потерял свое величие из-за отказа Синнера и Алькараса. Там не было громких имен – из топ-10 играл только Зверев. Для Кубка Дэвиса это нехорошо. Его должны пересмотреть. Но, конечно, этот турнир никогда не будет приоритетным для Янника и Карлоса».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: The Tennis Gazette
