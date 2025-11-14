Шамиль Тарпищев: «Если Андрееву и Шнайдер правильно готовить, то они должны выигрывать золото Олимпиады-2028»
Тарпищев: Андреева и Шнайдер должны выигрывать золото на Олимпиаде-2028.
Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался о перспективах россиянок на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
«По логике, если Андрееву и Шнайдер правильно готовить, то в Америке они должны выигрывать золото в парном разряде. Посмотрим. Вероника Кудерметова, думаю, тоже дотянет до Олимпиады, но вопрос, с кем она играть будет. Время еще есть», – приводит слова Тарпищева ТАСС.
На Олимпийских играх в Париже Андреева и Шнайдер завоевали серебро в паре.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
