«Хольгер – еще один пострадавший игрок, теперь ему предстоит долгий период без дохода». Мама Руне раскритиковала ATP за календарь и штрафы

Анеке Руне раскритиковала ATP за тяжелый календарь и денежные штрафы.

Напомним, на ATP 250 в Стокгольме Хольгер Руне снялся по ходу матча с Юго Эмбером (6:4, 2:2, отказ) из-за разрыва ахиллова сухожилия .

– Просто появилось слишком много обязательных турниров. Турниров, в которых игроки обязаны участвовать, и за неучастие в которых их жестко финансово штрафуют. У игроков просто не остается времени на полноценное восстановление в течение сезона.

– Разве нельзя просто играть меньше турниров и не обращать внимания на некоторые обязательные?

– Нет, тогда тебя наказывают штрафами, которые не являются справедливыми. Игроки получают бонус, который формируется из распределяемой прибыли и делится поровну между ATP и игроком. Если игрок пропускает один из обязательных «Мастерсов», его часть бонуса уменьшается на 25%.

Я считаю, что это неправильно, и считаю, что на игроков оказывается давление, которое в худшем случае может привести к использованию неподходящих методов, чтобы успевать за календарем ATP. Это старомодные методы наказания, и им не место в 2025 году.

Теперь Хольгер – еще один игрок, пострадавший из-за травмы ахилла. Эта травма, как правило, появляется в результате переутомления. Недопустимо, что благополучие игроков не учитывается должным образом.

Хольгеру предстоит долгий период без дохода. К счастью, последние годы он хорошо выступал и грамотно распоряжался деньгами, так что не нуждается. Но не все игроки входят в топ-10 мира, и многие, возможно, не имеют таких накоплений. А резкие сокращения бонусов сильно по ним бьют. Я считаю, что это вопрос, который ATP может исправить немедленно.