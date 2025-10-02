На «Мастерсе» в Шанхае установили терракотовую статую Синнера
В честь Янника Синнера на «Мастерсе» в Шанхае установили терракотовую статую.
Турнир изготавливает статуи всех чемпионов в виде воинов Терракотовой армии.
Синнер выиграл турнир в прошлом году.
Терракотовая армия – около 8000 глиняных статуй воинов, которые находятся в гробнице китайского императора Цинь Шихуана в провинции Шэньси. Они были созданы в III веке до н. э. и относятся к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @rolexshmasters
