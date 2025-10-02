Синнер о том, где хранятся его трофеи: «Дома у родителей. У меня довольно маленькая квартира»
Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, что не хранит трофеи у себя в квартире.
Ранее он выиграл турнир в Пекине. Для Синнера это 21-й титул.
– У вас неплохая коллекция трофеев. Этот, возможно, один из самых больших по размеру. Где вы их храните?
– Все они дома у родителей. У меня довольно маленькая квартира, так что там не так много места, – поделился Синнер на пресс-конференции.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
