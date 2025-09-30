Синнер о физических проблемах в 1/2 финала в Пекине: «Ничего серьезного. Просто последние пару дней у меня была диарея, и я потерял немного жидкости»
Янник Синнер прокомментировал физическое состояние после выхода в финал в Пекине.
Вторая ракетка мира обыграл Алекса де Минаура – 6:3, 4:6, 6:2.
– Как вы чувствуете себя физически? В какой-то момент показалось, что у вас проблемы с левой ногой, а в конце матча у вас будто бы были судороги.
– Ничего серьезного. Просто последние пару дней у меня была диарея, и я потерял немного жидкости. Но я себя хорошо чувствую. Еще было немного напряженно. Так что сочетание этой пары дней и нервов было непростым.
Но я хорошо себя чувствую. У меня нет никаких опасений насчет завтра, все в порядке, – рассказал Синнер на пресс-конференции.
За титул он сыграет с 52-й ракеткой мира Лернером Тьеном.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости