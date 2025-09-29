1

Тьен одержал пятую победу над топ-10 в сезоне – больше только у Алькараса и Синнера

Лернер Тьен вышел в полуфинал турнира в Пекине.

Это случилось после того, как №9 в мире Лоренцо Музетти снялся из-за травмы при счете 4:6, 6:3, 3:0 в пользу американца. 

Тьен впервые в карьере вышел в полуфинал турнира ATP

В этом сезон он выиграл 5 из 7 матчей против соперников из топ-10. Больше него побед над игроками такого уровня в 2025-м одержали только Карлос Алькарас и Янник Синнер

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
