Андреева о необычном подарке от болельщика: «Мне вручили фишку для казино с моим изображением по центру»

Мирра Андреева рассказала, что дарят ей болельщики.

– В прошлом году вы немного сетовали на недостаток игрушек и внимания от фанатов, в этом году ситуация сильно поменялась. Что-то особенно запомнилось?

– На самом деле мне подарили уже, наверное, штук пять лабубу. У меня вся сумка ими завалена. У моего тренера Кончиты [Мартинес ] две висит, у меня три, у фитнес-тренера еще одна. Уже столько их подарили, что не знаю… Видимо, это стало трендом, и они продолжают дарить мне столько игрушек.

А, наверное, такой странный был подарок – мне вручили фишку для казино с моим изображением по центру. Не знаю, можно ли ее реально использовать и играть в казино, но вот такой интересный подарок был, – сказала Андреева корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.

