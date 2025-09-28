Алькарас после выхода в 1/2 финала в Токио: «Каждый раз, когда я выхожу на корт, мне кажется, что я могу все»

Карлос Алькарас рассказал, что сейчас чувствует себя очень уверенно.

Первая ракетка мира вышел в полуфинал в Токио, победив Брэндона Накашиму (6:2, 6:4). Для Алькараса это девятый полуфинал подряд.

– Вы идете к тому, чтобы этот сезон стал для вас лучшим. Насколько уверенно вы себя чувствуете? Считаете ли вы, что сейчас у вас лучший период в карьере?

– Да, возможно. Я просто чувствую себя на корте отлично. Каждый раз, когда я туда выхожу, мне кажется, что я могу все.

Я подхожу к концу сезона с очень большой уверенностью в себе. И матчи, в которых я играю на таком уровне, сильно помогают ее поддерживать.

Я просто стараюсь ставить цели перед началом турниров, матчей, а потом к ним иду. Думаю, это сильно помогает мне играть в отличный теннис и держать концентрацию по ходу матчей.

– Мы раньше говорили о том, что вы воин, самурай. Но, возможно, волшебник с волшебной палочкой подходит больше, особенно после последнего гейма. Это было невероятно.

– Я всегда говорю, что завершать матч всегда тяжело. Думаю, еще труднее, когда у тебя матчболы на приеме (Алькарас не смог реализовать ни один из трех – Спортс’‘). Так что, проиграв тот гейм, я подумал, что будет очень трудно.

Но я старался оставаться сосредоточенным и провести несколько хороших розыгрышей, показать хороший теннис в последнем гейме. Я еще никогда не играл последний гейм вот так, поэтому очень рад, – поделился испанец на пресс-конференции.

Теперь Алькарас поборется с Каспером Руудом.