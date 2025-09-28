  • Спортс
  • Гауфф о китайских болельщиках: «Они самые милые в туре. У меня больше подарков, чем в детстве на Рождество, а я была довольно избалованным ребенком»
Гауфф о китайских болельщиках: «Они самые милые в туре. У меня больше подарков, чем в детстве на Рождество, а я была довольно избалованным ребенком»

Коко Гауфф рассказала, как относится к китайским болельщикам.

Американка вышла в четвертый круг тысячника в Пекине, обыграв Лейлу Фернандес (6:4, 4:6, 7:5).

– Можете ли вы рассказать о силе спорта в преодолении различий между культурами и о том, насколько вы гордитесь тем, что в таком юном возрасте вносите свой вклад?

– Я люблю спорт. То, что я могу путешествовать по миру и знакомиться с разными культурами – моя любимая часть в том, что я спортсменка. Если бы не теннис, я думаю, у меня бы не было финансовой возможности приехать в Китай. А я бы точно хотела это сделать. Так что я просто очень благодарна.

Китайские болельщики, безусловно, самые милые болельщики в туре. Просто подарки и все остальное… Я собираюсь выложить фото в конце этого турнира со всеми подарками. Их больше, чем в детстве на Рождество, а я была довольно избалованным ребенком (улыбается). Это просто безумие.

Они такие милые. Каждый раз, когда кто-то дарит мне подарок, он настолько личный. Видно, что человек думал об этом или готовил что-то специально за пару недель до моего приезда.

Из-за этого мне хочется вернуться на этот турнир – чтобы избежать ситуации, что кто-то сделал что-то для меня, а я не приехала. Каждый раз, если только я не травмирована, я обязательно буду сюда приезжать, потому что я это обожаю.

– На прошлой пресс-конференции вы сказали, что попросили болельщиков здесь придумать вам прозвище, связанное с животным.

– Да.

– Вам уже придумали какое-нибудь, которое вас устраивает?

– Да, один фанат, его зовут Ханс, сказал, что я – волк. Мне надо спросить у него, почему он это выбрал. Я не вижу себя волком. Мне кажется, волк более серьезный. Может быть, я такая на корте. Волки красивые животные. Это любимое животное моего парня, насколько я знаю. Я не против.

Если бы я сама выбирала животное, то я очень люблю касаток, китов-убийц. Думаю, они очень классные. Я посмотрела о них много документалок.

Я уже начинаю болтать лишнее, так что помолчу. Спасибо, ребята (смеется), – поделилась Гауфф на пресс-конференции.

За выход в четвертьфинал она сыграет с Белиндой Бенчич.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
