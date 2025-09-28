Медведев о работе над подачей: «Мы с новой командой стараемся кое-что изменить»

Даниил Медведев прокомментировал выход в четвертьфинал в Пекине.

Россиянин обыграл Алехандро Давидовича-Фокину со счетом 6:3, 6:3.

– Хороший матч. Во-первых, тяжелый соперник. В принципе, он вроде бы в форме в последнее время находится, а я нет. Поэтому я рад, что смог победить. Уверенно играл. Немножко медленные условия были, поэтому на своей подаче было тяжелее, но при этом на его подаче было замечательно. Рад, что смог показать такой уровень тенниса. Буду настраиваться на следующий матч.

– В начале второго сета при равном счете удалось проявить характер и выйти вперед. За счет чего получилось это сделать?

– Мне кажется, я все равно играл немножко стабильнее. Помню, он действительно выдал два особенно хороших гейма на моей подаче. Я все равно смог продолжить давить, неплохо играть, хорошо бегать. В принципе, считаю, что по счету заслуженно победил: там было больше и брейк-поинтов, и моментов, где я играл лучше. Поэтому доволен своей победой.

– Были некоторые проблемы с подачей. Это как-то связано с предыдущими проблемами с плечом или причина в чем-то другом?

– Во-первых, корты медленные. Я видел, что [Лернер] Тьен выиграл сегодня 6:2, 6:2, при этом два раза проиграл свою подачу. [Лоренцо] Музетти во втором сете проиграл подачу, но выиграл легко. То есть корт медленный, соответственно, подавать тяжелее. Плюс Алехандро, наверное, один из лучших на приеме в туре, даже по статистике. Поэтому я знал, что нужно особенно на его подаче стараться давить, и это получилось. У меня был один гейм во втором сете, где мог сыграть лучше, но ничего, такое тоже бывает.

– Если говорить в целом о работе над вашей подачей: нет ли ощущения, что из-за травмы в прошлом году динамика работы пошла на спад?

– По-разному было. Я скорее просто хуже играл, чем плохо подавал. Тут все вместе: мячи меняются, корты меняются, я сам меняюсь, взрослею. Стараюсь наладить. Если уж быть честным, с новой командой мы стараемся кое-что изменить. Если взять Ханчжоу и здесь, не считая, наверное, сегодняшнего матча, то подача в принципе неплохо работала. Надо продолжать над ней работать, – сказал Медведев корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.

Напомним, с сентября россиянин работает с Томасом Юханссоном и Роханом Гетцке.

В четвертьфинале в Пекине Медведев сыграет с победителем матча между Александром Зверевым и Корентеном Муте.

