Фриц о главных конкурентах Синнера и Алькараса: «Если смотреть на рейтинг, то это я и Зверев. Джокович тоже, но мы не знаем, как долго он еще будет играть»

Тэйлор Фриц назвал главных соперников Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

Сейчас американец занимает пятую строчку рейтинга.

«Моя цель – выиграть турнир «Большого шлема». Если мне это удастся, тогда уже можно будет думать о следующем шаге – попытке стать первой ракеткой мира.

Если смотреть на рейтинг, главные конкуренты Синнера и Алькараса – это я и Саша [Зверев ]. Новак [Джокович ] тоже, но мы не знаем, как долго он еще будет играть.

За исключением Карлоса и Янника, на данный момент есть лишь несколько игроков, которые реально могут бороться за крупные титулы. Я усердно работаю, чтобы быть в их числе».