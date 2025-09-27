Фриц о главных конкурентах Синнера и Алькараса: «Если смотреть на рейтинг, то это я и Зверев. Джокович тоже, но мы не знаем, как долго он еще будет играть»
Тэйлор Фриц назвал главных соперников Янника Синнера и Карлоса Алькараса.
Сейчас американец занимает пятую строчку рейтинга.
«Моя цель – выиграть турнир «Большого шлема». Если мне это удастся, тогда уже можно будет думать о следующем шаге – попытке стать первой ракеткой мира.
Если смотреть на рейтинг, главные конкуренты Синнера и Алькараса – это я и Саша [Зверев]. Новак [Джокович] тоже, но мы не знаем, как долго он еще будет играть.
За исключением Карлоса и Янника, на данный момент есть лишь несколько игроков, которые реально могут бороться за крупные титулы. Я усердно работаю, чтобы быть в их числе».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: olympics.com
