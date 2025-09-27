Синнер перед 1/4 финала в Пекине против Марожана: «У него очень высокий уровень, когда он выходит на пик»
Янник Синнер поделился ожиданиями от встречи с Фабианом Марожаном.
Они сыграют в четвертьфинале в Пекине.
«Последний раз мы встречались в Галле больше года назад. Но он замечательно играет, я видел его сегодняшний матч. И как он играл в первом круге тоже. У него очень высокий уровень, когда он выходит на пик. И он очень мощно играет, хорошо чувствует мяч. Так что посмотрим. Я жду матча с нетерпением. Это будет новый вызов – я сыграю с очень сложным соперником больше, чем через год», – заявил Синнер на пресс-конференции.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
