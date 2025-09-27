Алькарас о восстановлении после травмы: «У меня лучший физио в мире, которому я доверяю на 100%. Он отлично поработал с голеностопом»

Карлос Алькарас рассказал о восстановлении после травмы голеностопа.

Он получил ее по ходу первого круга на турнире в Токио. Сейчас первая ракетка мира вышел в четвертьфинал, обыграв Зизу Бергса – 6:4, 6:3.

«Было тяжело. Это были очень важные полтора дня – я пытался восстановиться как можно лучше. Я говорил это раньше и скажу сейчас – у меня лучший физио в мире, которому я доверяю на 100%. Он отлично поработал с моим голеностопом. Иногда я переживал насчет тех движений на корте, где я мог бы почувствовать голеностоп. Но в целом, мне кажется, я провел отличный матч и хорошо играл. Я немного думал о голеностопе, но я очень рад тому, что показал», – поделился испанец в интервью на корте.

Теперь он встретится с Брэндоном Накашимой.