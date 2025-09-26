3

Сегодня день рождения Серены Уильямс

26 сентября исполнилось 44 года Серене Уильямс.

За 27 лет в профессиональном теннисе Серена выиграла 23 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (больше всех в истории профессионального тура), 14 в паре и два в миксте.

Всего на ее счету 73 титула (пятый результат в истории), из них 48 – харде (лучший результат в Открытой эре). За карьеру она выиграла 858 матчей.

Уильямс 319 недель была первой ракеткой мира – это третий результат в истории.

Она завершила карьеру на US Open-2022. У них с мужем две дочери: восьмилетняя Олимпия и двухлетняя Адира Ривер.

Серена Уильямс – величайшая в истории?

Серена и правда сбросила 14 кг на препарате типа «Оземпика». Рассказала об этом ради денег

