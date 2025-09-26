Медведев о готовности к экспериментам и риску в матчах: «Если обрету уверенность, то буду и к сетке ходить, и агрессивно играть»

Даниил Медведев заявил, что будет готов к экспериментам в игре.

«Я на самом деле всегда готов рисковать. Если посмотреть матчи, где у меня была уверенность… Я могу много примеров привести, но самый главный – финал с Рафой Надалем в 2019 году. Я проигрывал 0:2 по сетам, а потом раз 50 вышел к сетке (Медведев уступил Надалю в финале US Open cо счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 – Спортс’’). У меня были игры, где я был готов это делать.

Но вопрос в другом. В моменты, когда ты играешь плохо... Например, матч с Уолтоном в Цинциннати, который я проиграл. Я мог что угодно начать делать – к сетке ходить, укорачивать, резать, – я бы все равно, скорее всего, проиграл. Это бы ничем не помогло. Поэтому мы работаем над разными вещами. И если я обрету уверенность, то да, я буду и к сетке ходить, и агрессивно играть. Но это работа шаг за шагом, и она постепенная», – сказал Медведев корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.