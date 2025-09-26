  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Медведев о готовности к экспериментам и риску в матчах: «Если обрету уверенность, то буду и к сетке ходить, и агрессивно играть»
3

Медведев о готовности к экспериментам и риску в матчах: «Если обрету уверенность, то буду и к сетке ходить, и агрессивно играть»

Даниил Медведев заявил, что будет готов к экспериментам в игре.

«Я на самом деле всегда готов рисковать. Если посмотреть матчи, где у меня была уверенность… Я могу много примеров привести, но самый главный – финал с Рафой Надалем в 2019 году. Я проигрывал 0:2 по сетам, а потом раз 50 вышел к сетке (Медведев уступил Надалю в финале US Open cо счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6 – Спортс’’). У меня были игры, где я был готов это делать.

Но вопрос в другом. В моменты, когда ты играешь плохо... Например, матч с Уолтоном в Цинциннати, который я проиграл. Я мог что угодно начать делать – к сетке ходить, укорачивать, резать, – я бы все равно, скорее всего, проиграл. Это бы ничем не помогло. Поэтому мы работаем над разными вещами. И если я обрету уверенность, то да, я буду и к сетке ходить, и агрессивно играть. Но это работа шаг за шагом, и она постепенная», – сказал Медведев корреспондентке Спортса’’ Екатерине Филипповой.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoCincinnati Masters
logoРафаэль Надаль
logoATP
logoАдам Уолтон
logoUS Open
logoДаниил Медведев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пекин (ATP). Зверев встретится с Сонего, Медведев, Синнер вышли во 2-й круг, Рублев, Хачанов, Бублик выбыли
60сегодня, 09:33
Пекин (WTA). Кырстя играет с Муховой, В. Кудерметова, Рыбакина, Паолини, Анисимова вышли в 3-й круг, Александрова, Рахимова выбыли
3235 минут назадLive
Медведев о том, почему взял в команду Юханссона и Гетцке: «Они сказали, что не будут полностью менять игру, а отметили детали, которые видели в проигранных матчах»
4сегодня, 11:44
Токио (ATP). Рууд обыграл Берреттини, Фриц, Корда вышли в 1/4 финала, Альтмайер выбыл
8сегодня, 11:04
Хуркач снялся с «Мастерса» в Шанхае
сегодня, 10:46
Алькарас пропустил тренировку из-за травмы голеностопа, полученной в первом круге в Токио (Marca)
4сегодня, 09:57
Бадоса выиграла первый матч с июня
сегодня, 09:31
Медведев после победы над Норри: «Могу играть гораздо лучше, но возвращение к прежнему уровню происходит постепенно»
4сегодня, 08:57
Медведев одержал первую победу над игроком топ-50 с июня
8сегодня, 08:32
Гауфф о борьбе за увеличение призовых: «У топов больше влияния, мы стараемся этим пользоваться. Но главное – добиться изменений для всех игроков»
сегодня, 08:02
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото