3

Рублев вылетел в первом круге на втором турнире подряд

Андрей Рублев проиграл в первом круге турнира в Пекине.

Он уступил 25-й ракетке мира Флавио Коболли со счетом 6:7(3), 3:6. В обоих сетах россиянин вел с брейком.

Это второе поражение подряд для Андрея на старте турнира. На прошлой неделе он уступил 88-й ракетке мира Валентину Руайе в первом раунде ATP 250 в Ханчжоу.

Коболли, в свою очередь, одержал пятую победу над топ-20 в сезоне и второй раз обыграл Рублева. В этом году он победил россиянина в финале турнира в Гамбурге.

Дальше итальянец встретится с Лернером Тьеном или Франсиско Серундоло.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoАндрей Рублев
logoФлавио Коболли
logoЛернер Тьен
logoВалентин Руайе
logoФрансиско Серундоло
logoChina Open
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Пекин (WTA). Рыбакина играет с Макнелли, Александрова поборется с Крейчиковой, В. Кудерметова – с Бондар, П. Кудерметова, Рахимова выбыли
338 минут назадLive
Токио (ATP). Фриц сыграет с Боржесом, Рууд – с Берреттини, Корда вышел в 1/4 финала, Альтмайер выбыл
40 минут назад
Пекин (ATP). Де Минаур играет с Бу, Медведев встретится с Норри, Зверев – с Сонего, Синнер вышел во 2-й круг, Рублев, Хачанов выбыли
2643 минуты назадLive
Синнер об участии в Кубке Дэвиса: «Я еще об этом не думал»
вчера, 20:10
Бьорн Борг: «Для меня Джокович – величайший игрок всех времен. На втором месте Федерер и Надаль»
31вчера, 18:42
Алькарас о травме ноги, которую получил в 1-м круге в Токио: «Мне кажется, это была неудачная случайность»
3вчера, 17:15
Баутиста-Агут снялся с «Мастерса» в Шанхае
вчера, 15:47
Синнер о том, что Алькарас стал первой ракеткой мира: «Он провел больше турниров и сыграл там очень хорошо»
11вчера, 15:08
Пекин (WTA). Потапова, П. Кудерметова, Буассон, Рузе, Томлянович, Рахимова вышли во 2-й круг, Путинцева, Векич, Блинкова, Захарова выбыли
31вчера, 14:18
Маррей, Паолини, Монфис, Свитолина и Буюкакчай стали амбассадорами корма Purina
3вчера, 13:34Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото