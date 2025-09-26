Рублев вылетел в первом круге на втором турнире подряд

Андрей Рублев проиграл в первом круге турнира в Пекине.

Он уступил 25-й ракетке мира Флавио Коболли со счетом 6:7(3), 3:6. В обоих сетах россиянин вел с брейком.

Это второе поражение подряд для Андрея на старте турнира. На прошлой неделе он уступил 88-й ракетке мира Валентину Руайе в первом раунде ATP 250 в Ханчжоу.

Коболли, в свою очередь, одержал пятую победу над топ-20 в сезоне и второй раз обыграл Рублева . В этом году он победил россиянина в финале турнира в Гамбурге.

Дальше итальянец встретится с Лернером Тьеном или Франсиско Серундоло .