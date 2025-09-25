Алькарас о травме голеностопа, полученной в 1-м круге в Токио: «Я испугался. Первые пять минут я думал, что не смогу играть дальше»
Карлос Алькарас прокомментировал травму голеностопа, полученную в матче в Токио.
Испанец травмировался в первом сете матча с Себастьяном Баесом. Алькарас выиграл встречу со счетом 6:4, 6:2.
«Я испугался, не буду врать. Я переживал, потому что сначала ощущения были не лучшими. Я просто рад, что смог продолжить матч после этого, так хорошо играть и завершить его вот так.
Посмотрим. Следующие полтора дня я буду стараться восстановиться, делать все, что возможно, чтобы быть готовым к следующей встрече и попытаться сыграть. У меня был хороший уровень, чтобы соревноваться, чтобы пройти дальше. Но тут мне не повезло. Первые пять минут я думал, что не смогу играть дальше», – сказал Алькарас в интервью на корте.
Дальше испанец встретится с Зизу Бергсом.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости