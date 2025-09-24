Алькарас о Нисикори: «Я вырос, наблюдая за его игрой. Японии очень повезло, что у них есть такой теннисист»
Карлос Алькарас отметил влияние Кеи Нисикори на свое становление как игрока.
«Честно говоря, я обожаю Кеи Нисикори. Я вырос, наблюдая за его игрой. Его стиль, то, как он двигался, как бил по мячу – это производило сильное впечатление. Я видел, как он обыгрывал лучших игроков мира, выигрывал престижные трофеи, выходил в финал «Большого шлема».
Я с большим удовольствием за ним следил. Для меня было честью против него сыграть, но еще большей честью было наблюдать его игру на высочайшем уровне. Думаю, Японии очень повезло, что у них есть такой теннисист», – сказал Алькарас на пресс-конференции.
Ранее 35-летний японец отказался от wild card на пятисотник в Токио.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
