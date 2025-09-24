  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Блинкова о языках: «Я свободно говорю на английском, французском и словацком, средне – на испанском и итальянском, учу китайский»
0

Блинкова о языках: «Я свободно говорю на английском, французском и словацком, средне – на испанском и итальянском, учу китайский»

71-я ракетка мира Анна Блинкова рассказала, что говорит на семи языках.

«Мой родной язык – русский. Я свободно говорю на английском, французском и словацком. На испанском и на итальянском я говорю средне – могу поддержать простые темы, какой-то диалог. Сейчас учу китайский, у меня начальный уровень.

Честно говоря, во время ковида я поняла, насколько глупой была из-за того, что не использовала возможность увидеть мир. Сейчас [во время турниров] я стараюсь посещать места, делать фотографии, говорить с новыми людьми.

Учить языки – моя самая большая страсть после тенниса, я очень это люблю. Мне нравится узнавать новых людей, знакомиться с ними. Я люблю путешествовать, посещать новые места и фотографировать. У меня даже есть для этого второй аккаунт.

Языки – моя большая страсть, и я думаю, что они дают очень много возможностей и открывают много дверей. Так я наслаждаюсь жизнью намного больше.

Я часто думаю на французском, потому что у меня французская команда и я говорю на этом языке целыми днями. Так что он сидит у меня в голове очень крепко».

Журналист Бен Ротенберг, которому она давала интервью, уточнил, думала ли она из-за этого о смене спортивного гражданства. Блинкова ответила, что это «конфиденциально».

«Я буду очень рада, если во время китайской серии у меня получится поговорить с китайцами на их языке. Может быть, я дам интервью на китайском? Я с нетерпением этого жду. Это делает мою жизнь ярче».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Bounces
logoАнна Блинкова
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Токио (ATP). Альтмайер борется с Шаповаловым, Фучович встретится с Тиафу, Берреттини, Боржес вышли во 2-й круг
18 минут назадLive
Пекин (WTA). Саккари играет с Крюгер, Блинкова встретится с Крейчиковой, Захарова – с Чжан, П. Кудерметова – с Инглис, Рахимова, Севастова вышли во 2-й круг
450 минут назадLive
Берреттини выиграл первый матч с мая
сегодня, 06:02
Бублик о травме бедра, полученной на Кубке Дэвиса: «Я не был уверен, смогу ли выйти на корт и играть на 100%»
вчера, 20:26
Дрэйпер сфотографировался с Элтоном Джоном на Лондонской неделе моды
4вчера, 20:01Фото
Надаль предупредил болельщиков о фейковых видео, в которых его образ используется для мошенничества
1вчера, 19:13
Чемпионская гонка ATP. Музетти обошел де Минаура и стал седьмым, Бублик поднялся на 12-ю строчку
вчера, 18:31
Рейтинг ATP. Бублик обновил личный рекорд, Табило прибавил 40 строчек, Чилич опустился на 97-ю позицию, Сафиуллин выпал из топ-100
вчера, 18:01
Фэнтези по «Мастерсу» в Шанхае на Спортсе’’: наберите свою пятерку игроков и следите за ними весь турнир, сражаясь за призы!
вчера, 18:00Тесты и игры
Димитров расстался с тренером Джейми Дельгадо
3вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото