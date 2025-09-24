Блинкова о языках: «Я свободно говорю на английском, французском и словацком, средне – на испанском и итальянском, учу китайский»

71-я ракетка мира Анна Блинкова рассказала, что говорит на семи языках.

«Мой родной язык – русский. Я свободно говорю на английском, французском и словацком. На испанском и на итальянском я говорю средне – могу поддержать простые темы, какой-то диалог. Сейчас учу китайский, у меня начальный уровень.

Честно говоря, во время ковида я поняла, насколько глупой была из-за того, что не использовала возможность увидеть мир. Сейчас [во время турниров] я стараюсь посещать места, делать фотографии, говорить с новыми людьми.

Учить языки – моя самая большая страсть после тенниса, я очень это люблю. Мне нравится узнавать новых людей, знакомиться с ними. Я люблю путешествовать, посещать новые места и фотографировать. У меня даже есть для этого второй аккаунт.

Языки – моя большая страсть, и я думаю, что они дают очень много возможностей и открывают много дверей. Так я наслаждаюсь жизнью намного больше.

Я часто думаю на французском, потому что у меня французская команда и я говорю на этом языке целыми днями. Так что он сидит у меня в голове очень крепко».

Журналист Бен Ротенберг, которому она давала интервью, уточнил, думала ли она из-за этого о смене спортивного гражданства. Блинкова ответила, что это «конфиденциально».

«Я буду очень рада, если во время китайской серии у меня получится поговорить с китайцами на их языке. Может быть, я дам интервью на китайском? Я с нетерпением этого жду. Это делает мою жизнь ярче».