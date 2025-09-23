Свитолина досрочно завершила сезон

13-я ракетка мира Элина Свитолина не сыграет в 2025 году.

«В последнее время я чувствую себя не в своей тарелке. Я не в том эмоциональном состоянии, чтобы выходить на корт, поэтому завершаю сезон прямо сейчас.

За многие годы я поняла, что этот спорт не про деньги, славу или рейтинг, а про готовность бороться и выкладываться на максимум. Сейчас я просто не на том уровне ни психологически, ни эмоционально.

Не каждый день должен быть продуктивным или насыщенным событиями. Бывают тяжелые дни, и это вовсе не делает меня слабой. Это просто значит, что я человек, которому нужно время, чтобы отдохнуть, почувствовать себя, перевести дыхание и просто побыть собой.

Поэтому я даю себе время, чтобы восстановиться и зарядиться энергией. Когда я снова выйду на корт, хочу выкладываться полностью и демонстрировать лучший теннис – для себя, для игры и для болельщиков», – написала Свитолина в соцсети.

В этом сезоне Свитолина одержала 35 побед в 49 матчах и завоевала один титул – WTA 250 в Руане .