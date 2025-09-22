Бублик вышел в 15-й финал в карьере
19-я ракетка мира Александр Бублик вышел в финал турнира ATP 250 в Ханчжоу.
Он обыграл Ибина У со счетом 6:3, 6:3.
Для Бублика это 15-й финал на уровне тура. В титульных матчах у него семь побед и семь поражений. В этом сезоне он выиграл три финала из трех (Галле, Гштаад и Китцбюэль).
За титул Бублик сыграет с дебютантом стадии Валентином Руайе.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
