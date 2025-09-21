4

Швентек взяла третий титул в сезоне

Ига Швентек выиграла WTA 500 в Сеуле, победив в финале Екатерину Александрову.

Матч завершился со счетом 1:6, 6:7(3), 7:5. Она повела 8:2 в личке, обыграв Александрову третий раз в сезоне.

Швентек выиграла «пятистоник» впервые с 2023-го. Вообще для нее это 25-й титул в карьере и третий в сезоне: ранее она взяла титулы «Уимблдона» и тысячника в Цинциннати.

Полька выиграла 14 из 15 последних матчей. Эта победа стала для нее 57-й в сезоне – она обошла по этому показателю Арину Соболенко и теперь лидирует в туре.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
