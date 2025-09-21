Синякова и Крейчикова взяли первый совместный титул с июля 2024-го

Катерина Синякова и Барбора Крейчикова стали чемпионками парного турнира в Сеуле.

В финале они победили Кэтрин Макнелли и Майю Джойнт – 6:3, 7:6(6).

Это их 18-й совместный титул и первый – с июля прошлого года. Вместе они выиграли семь «Больших шлемов», Олимпиаду в Токио и итоговый турнир WTA-2021.

Перед началом прошлого сезона они объявили, что больше не будут выступать вместе по инициативе Синяковой. Они выступили только в Праге, где взяли титул, и на Олимпиаде в Париже – там они проиграли в четвертьфинале.