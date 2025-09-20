Швентек выиграла 15 сетов со счетом 6:0 на турнирах WTA в сезоне
Ига Швентек прошла в финал турнира в Сеуле.
Она обыграла Майю Джойнт – 6:0, 6:2.
Вторая ракетка мира выиграла 15 сетов со счетом 6:0 на турнирах WTA в 2025 году. Следующей по этому показателю идет Екатерина Александрова, у нее семь сетов с таким счетом.
24-летняя Швентек вышла в 30-й финал в карьере и пятый в сезоне.
Также Ига одержала 56-ю победу в этом году. Со старта «Уимблдона» статистика польки – 24:2.
За титул она поборется с Александровой или Катериной Синяковой.
