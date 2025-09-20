Швентек выиграла 15 сетов со счетом 6:0 на турнирах WTA в сезоне

Ига Швентек прошла в финал турнира в Сеуле.

Она обыграла Майю Джойнт – 6:0, 6:2.

Вторая ракетка мира выиграла 15 сетов со счетом 6:0 на турнирах WTA в 2025 году. Следующей по этому показателю идет Екатерина Александрова , у нее семь сетов с таким счетом.

24-летняя Швентек вышла в 30-й финал в карьере и пятый в сезоне.

Также Ига одержала 56-ю победу в этом году. Со старта «Уимблдона» статистика польки – 24:2.

За титул она поборется с Александровой или Катериной Синяковой .