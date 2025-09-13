241-я ракетка мира Ракотоманга Райаона впервые вышла в финал на уровне тура

Тьянцоа Сара Ракотоманга Райаона вышла в финал турнира в Сан-Паулу.

Она обыграла 84-ю ракетку мира Ренату Сарасуа со счетом 6:3, 6:2.

19-летняя француженка впервые вышла в финал турнира WTA.

В живом рейтинге она уже прибавила 65 позиций и находится на 149-й строчке.

За титул Ракотоманга Райаона поборется с Джанис Тьен .