Алькарас возобновил тренировки через шесть дней после победы на US Open

Карлос Алькарас приступил к тренировкам после US Open.

В воскресенье в финале испанец обыграл Янника Синнера и стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема».

Следующим турниром для Алькараса станет Кубок Лэйвера , который пройдет с 19 по 21 сентября.

Легенда о теннисной безрукавке – от Надаля до самых тощих

Алькарас лучше Синнера и в гольфе