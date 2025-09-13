Алькарас возобновил тренировки через шесть дней после победы на US Open
Карлос Алькарас приступил к тренировкам после US Open.
В воскресенье в финале испанец обыграл Янника Синнера и стал шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема».
Следующим турниром для Алькараса станет Кубок Лэйвера, который пройдет с 19 по 21 сентября.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @murcianico79
