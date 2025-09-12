Веснина о том, что Кудерметова не пожала руку сопернице после матча в Гвадалахаре: «Возможно, дело в нарушении этикета»

Елена Веснина прокомментировала инцидент с участием Вероники Кудерметовой.

Россиянка не пожала руку Виктории Хименес Казинцевой после поражения во втором круге в Гвадалахаре (4:6, 2:6).

«В теннисе такое бывает. Конечно, это редкость. Но у меня самой были ситуации, когда я не хотела жать руку сопернице из-за неприемлемого поведения. Не видела, что именно произошло у Вероники. Но думаю, что Вероника – опытная теннисистка, таким образом она, наверное, хотела показать, что поведение ее соперницы вышло за рамки дозволенного. Все-таки есть негласный теннисный этикет. Хоть он и нигде не прописан, но он существует», – цитирует Веснину «Спорт-Экспресс».