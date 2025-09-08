Синнер об ошибках в начале третьего сета финала US Open: «Такое случается. Я не машина, тоже ошибаюсь»
Итальянец высказался о том, что разгромно проиграл два сета Карлосу Алькарасу (2:6, 6:3, 1:6, 4:6).
«Когда против Алькараса или Джоковича у тебя проходит меньше 50% первых подач, постоянно находишься под давлением. Они отлично принимают, и этим сразу создают сложности. Сегодня я не лучшим образом справлялся на приеме, особенно со второй подачей. Плюс Карлос провел действительно сильный матч. Все вместе это и решило исход.
Ошибки с форхенда и брейк в начале третьего сета? Такое случается. Я не машина, тоже ошибаюсь. Главное – вынести урок и в следующем сезоне постараться все исправить. Физически я чувствовал себя хорошо, так что это не повлияло на результат».
О переносе начала матча из-за Дональда Трампа
«Нам сказали заранее, что игра начнется в 14:30, поэтому мы не разминались дважды. Все было нормально. Пустые места на трибунах в начале игры? Я этого почти не заметил. Было шумно, атмосфера отличная. Да, видел несколько свободных кресел, но не сомневался, что они быстро заполнятся. Ни минуты не переживал насчет трибун».
