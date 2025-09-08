Синнер об ошибках в начале третьего сета финала US Open: «Такое случается. Я не машина, тоже ошибаюсь»

Янник Синнер рассказал о проблемах в игре в финале US Open.

Итальянец высказался о том, что разгромно проиграл два сета Карлосу Алькарасу (2:6, 6:3, 1:6, 4:6).

«Когда против Алькараса или Джоковича у тебя проходит меньше 50% первых подач, постоянно находишься под давлением. Они отлично принимают, и этим сразу создают сложности. Сегодня я не лучшим образом справлялся на приеме, особенно со второй подачей. Плюс Карлос провел действительно сильный матч. Все вместе это и решило исход.

Ошибки с форхенда и брейк в начале третьего сета? Такое случается. Я не машина, тоже ошибаюсь. Главное – вынести урок и в следующем сезоне постараться все исправить. Физически я чувствовал себя хорошо, так что это не повлияло на результат».

О переносе начала матча из-за Дональда Трампа

«Нам сказали заранее, что игра начнется в 14:30, поэтому мы не разминались дважды. Все было нормально. Пустые места на трибунах в начале игры? Я этого почти не заметил. Было шумно, атмосфера отличная. Да, видел несколько свободных кресел, но не сомневался, что они быстро заполнятся. Ни минуты не переживал насчет трибун».

Синнер провалил финал US Open

🏆 Карлос Алькарас – чемпион US Open! Оооочень уверенно закрыл Синнера в финале

Бушар предсказала победу Алькараса по разминке. А что там было?