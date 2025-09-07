Мужской финал US Open начнется на полчаса позже из-за повышенных мер безопасности

Старт мужского финала US Open перенесли на полчаса.

По новому расписанию встреча между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом, запланированная изначально на 21:00 по московскому времени, начнется в 21:30.

Организаторы сообщают, что решение принято в связи с «повышенными мерами безопасности», а также для того, чтобы у болельщиков было больше времени, чтобы занять места на трибунах.

Напомним, сегодняшний матч планирует посетить Дональд Трамп.