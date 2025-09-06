Синнер о том, что 7-й раз встретится с Алькарасом в финале: «Иногда хочется сыграть с кем-то другим, но мне все равно нравятся такие вызовы»

Янник Синнер и Карлос Алькарас сыграют в финале US Open.

Итальянец седьмой раз в карьере и третий раз подряд на турнире «Большого шлема» встретится с Карлосом в решающем матче. Их статистика на этой стадии – 4:2 в пользу испанца.

– Много лет назад Роджеру Федереру задавали такой вопрос, когда он и Рафаэль Надаль постоянно встречались в финалах: «Тебе нравится против него играть или ты предпочел бы встретиться с кем-то другим?» Тогда он ответил: «Да что вы, конечно, лучше играть с кем-то попроще, чем постоянно с Рафой». Хочу спросить у тебя то же самое. Тебе нравится снова и снова встречаться с Карлосом или иногда хочется сыграть с кем-то другим в финале?

– И да, и нет. Так сказал Роджер. Мне кажется, мы все думаем примерно одинаково, но я люблю такие вызовы. Они заставляют меня выкладываться на максимум, а это отличный опыт для игрока. Мы часто сталкиваемся на корте, поэтому приходится по-разному тактически готовиться к матчам.

Да, иногда хочется сыграть с кем-то другим. Но такое соперничество всегда хорошо для спорта – оно приносит зрителям яркие матчи. Мне нравятся эти испытания, это возможность проверить свои силы, – сказал Синнер на пресс-конференции.

Броманс Федерера и Надаля: от идеального противостояния до слез, держась за руки

Синнер и Алькарас – в финале 3-го «Шлема» подряд. Это величие их соперничества